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Понедельник| 11 Февраля, 16:23 |
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Панкратов: Администрация Приморского края на баланс тигров не принимает
Власти Приморья не могут принять на баланс тигра Амура, прославившегося дружбой с козлом Тимуром, но пытаются найти способ оставить хищника в регионе, сообщил РИА Новости директор краевого департамента охотничьего надзора Дмитрий Панкратов.
Ранее в понедельник губернатор Хабаровского края Сергей Фургал сообщил, что тигр Амур должен остаться там, где живет сейчас, и передаст его Приморью - но не частным лицам, а в собственность Приморского края. По его словам, если департамент имущественных отношений Приморья откажется, найдут другие способы оставить тигра в привычном ареале.
"Администрация Приморского края на баланс тигров не принимает, полномочия департамента – охрана объектов животного мира. Тигр Амур – собственность зоопарка Хабаровска. Но мы отправили ходатайство кураторам программы с просьбой пересмотреть решение и оставить тигра в приморском сафари-парке", - сообщил Панкратов.
Ранее сообщалось, что администрация Приморья попросила Московский зоопарк (координатор программы размножения тигров в России) оставить тигра в крае.
Тигр принадлежит Хабаровскому краю и находится в оперативном управлении зоосада "Приамурский", откуда его в 2012 году передали в Приморье по программе размножения этого вида. В январе появились сообщения, что хабаровские власти передают Амура в зоопарк Краснодарского края.
Сотрудники приморского сафари-парка выступили против. Фургал сообщал, что власти региона обратились в Минприроды России с просьбой оставить Амура в сафари-парке в Приморье.
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