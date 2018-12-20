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Приморье готовится к юбилейной международной выставке "Дальагро. Продовольствие"
Производителей сельхозпродукции и техники приглашают принять участие в 20-й международной выставке «Дальагро. Продовольствие». Мероприятие пройдет с 28 по 30 марта во Владивостоке, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Как сообщили в краевом департаменте сельского хозяйства и продовольствия, на сегодняшний день на выставку зарегистрировались более 40 компаний-участников из России, Китая и Республики Корея.
«На выставке будут представлены продукты питания, упаковка, оборудование для переработки зерна и выращиванию сельскохозяйственных культур. Для специалистов перерабатывающей отрасли запланированы круглые столы, семинары и презентации», – отметили в ведомстве.
Кроме того, в рамках выставки пройдет 5-й Приморский аграрно-продовольственный форум.
Добавим, юбилейная международная выставка «Дальагро. Продовольствие» пройдет с 28 по 30 марта во Владивостоке на стадионе «Динамо». К участию приглашаются производители и поставщики техники и оборудования для сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, производители сельхозпродукции и питания.
Для участия в выставке нужно обратиться к организаторам по телефонам: 8 (423) 245-15-02, 230-04-18, e-mail: prod@dalexpo.vl.ru.
Фото – Глеб Ильинский («Приморская газета»)
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