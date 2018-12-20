|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 14 Февраля, 06:08 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Приморье Сихотэ-Алинский заповедник отметил свой 84-й день рождения
10 февраля Сихотэ-Алинский заповедник отметил свой 84-й День рождения. В честь праздника в выходные для местных жителей был организован «День открытых дверей» в урочище Благодатном, а в понедельник для сотрудников заповедника прошло торжественное собрание.
Понедельник начался с торжественного собрания коллектива заповедника. Кроме поздравления с Днем рождения, хорошим поводом для собрания стало награждение сотрудников Почетной грамотой Министерства природных ресурсов и экологии “За многолетний плодотворный труд, большой вклад в развитие рационального природопользования, экологической безопасности, охрану окружающей среды и в связи с профессиональным праздником «День особо охраняемых природных территорий”.
Грамотами награждены Беспалько А.М., Пикуль И.Ю., Лабецкая Т.А., Холупцев Д.В., Лесовая А.Г.
«Сотрудники заповедника – замечательные люди, каждый из них вносит свой вклад такое важное дело - сохранения природы. А потому вдвойне приятно, когда их трудовые заслуги отмечаются на высшем уровне», - комментирует Светлана Сутырина, и.о. директора Сихотэ-Алинского заповедника.
Кроме того, коллектив ждал еще один приятный сюрприз - визит бывшего директора заповедника – Дмитрия Юрьевича Горшкова. Он поздравил сотрудников с праздником и открыл памятный знак на территории главной усадьбы. «Хочешь оставить после себя след – не топчись на месте», - гласит надпись на знаке. Уверены, что каждый из нас вносит лепту в общее дело охраны природы, и наш след останется в истории развития заповедника.
В честь праздника по итогам собрания все сотрудники заповедника получили подарки – новые футболки с изображением тигра, которые очень активно и охотно используются в работе и являются яркой отличительной деталью в одежде.
Накануне же, в воскресенье, местным жителям была предоставлена возможность бесплатно посетить самую известную экскурсию «Мыс Северный» и вместе с гидом пройтись по благоустроенной экологической тропе. Желающих оказалось порядка ста человек. Бесснежная погода сыграла на руку организаторам, и посетители смогли беспрепятственно пройти весь маршрут. Гости приехали, в большинстве своем, из ближайшего поселка Терней, хотя были представители Пластуна и Дальнегорска.
«С каждым годом количество желающих посетить заповедник и принять участие в мероприятиях растет. В честь Дня рождения мы стараемся проводить мероприятия разного формата и находим активный отклик у местного населения, - комментирует Ольга Арифулина, заместитель директора по экологическому просвещению Сихотэ-Алинского заповедника. - Многие хорошо знают дату организации заповедника и шлют поздравления его сотрудникам. Приятно, что интерес к заповеднику высок, мы видим, что у нас есть единомышленники и помощники».
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Во Владивостоке долгожданный рыбный рынок получил землю в районе опоры Золотого моста
- Во Владивостоке презентуют книгу "краснокнижного человека"
- В Приморье поддержат 970 резидентов ТОР и СПВ
- Первым делом самолеты: О каком туризме в Приморье можно говорить?
- В Приморье нашли новую "доступную рыбу"
- Приморье массово разбирают на гектары
- В Приморье будут производить крафтовые сыры премиум-сегмента
- В Приморье Сихотэ-Алинский заповедник отметил свой 84-й день рождения
- Приморье готовится к юбилейной международной выставке "Дальагро. Продовольствие"
- Панкратов: Администрация Приморского края на баланс тигров не принимает
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.