|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 14 Февраля, 06:08 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Приморье будут производить крафтовые сыры премиум-сегмента
Компания «Дело в сыре» создаст современное предприятие по производству сыров премиум-сегмента по уникальным итальянским технологиям из натуральных молочных продуктов. Инвестиционный проект стоимостью более 14 млн рублей будет реализован в рамках соглашения с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» на территории опережающего развития «Надеждинская», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
«Планируем уже в следующем году выйти на местный рынок с линейкой итальянских сыров, популярных в Италии, однако слабо представленных или вовсе отсутствующих в Приморском крае, - пояснил генеральный директор ООО «Дело в сыре» Александр Исаков. - Ассортимент продукции будет относиться к категории крафтовых сыров премиум-сегмента. В этом и заключается основная идея нашего проекта – уникальный товар из высококачественного сырья местных производителей и с использованием итальянских технологий».
Резидент ТОР изучил мировой опыт производства сыров и направил специалистов на обучение в Италию, на предприятие с историей сыроварения более 200 лет. Будущие сыроделы вернулись с сертификатами о прохождении обучения и итальянскими рецептурами различных видов сыров.
В ближайшее время компания рассчитывает получить в аренду земельный участок площадью не менее 3800 кв. метров и приступить к строительству производственного здания и специального хранилища с определенной температурой и влажностью. Закупка автотехники и современного оборудования, монтаж, пуско-наладочные работы и получение разрешительной документации на производство предусмотрены в конце 2019 года.
На первоначальном этапе на предприятии в одну смену будет перерабатываться 300 литров коровьего молока, ежемесячная производственная мощность сыроварни составит 750 кг сыра и 1200 л натурального йогурта. В перспективе планируется увеличение объема переработки молока до 1000 литров в сутки и выпуск 2 000 кг сыра.
«Продукцию в первую очередь будем поставлять в фирменный магазин в формате магазин-кафе, где покупатели смогут и товар приобрести, и продегустировать блюда итальянской кухни на основе сыра», - добавил Александр Исаков.
Помимо производства сыров инициатор проекта намерен организовывать экскурсии на завод с целью знакомства потребителей с технологией производства, а также проводить семинары и открытые уроки по сыроварению.
Генеральный директор АО «КРДВ» Денис Тихонов ранее отмечал: «Главной задачей управляющей компании является успешная реализация всех проектов, заявленных предпринимателями. Мы сопровождаем проекты инвесторов на всех циклах развития – от бизнес-плана и рассмотрения заявки, до ведения операционной деятельности, обеспечиваем инвесторов земельными участками, инфраструктурой, консультируем и защищаем интересы резидентов ТОР и СПВ».
Напомним, на сегодняшний день на территории опережающего развития «Надеждинская» по соглашениям с АО «КРДВ» инвестиционную деятельность ведут 47 резидентов с проектами на общую сумму 32,5 млрд рублей и планами создать 4833 рабочих места, 37 проектов находятся в различных стадиях реализации, а три из них уже успешно реализованы, общий объем вложенных инвестиций приближается к 3 млрд рублей.
Кроме того, для реализации проектов резидентов ТОР создаётся инженерная и транспортная инфраструктура. Так, ТОР «Надеждинская» будет включать энергетическое хозяйство мощностью 63 мегаватта, магистральные системы водоснабжения и водоотведения по 10 тыс. м3/сутки, дорожную сеть протяженностью 8336 метров, в том числе объекты газификации с учетом обеспечения максимальной нагрузки 20 340 м3/час, строительство которых находится в зоне ответственности ПАО «Газпром».
- Во Владивостоке долгожданный рыбный рынок получил землю в районе опоры Золотого моста
- Во Владивостоке презентуют книгу "краснокнижного человека"
- В Приморье поддержат 970 резидентов ТОР и СПВ
- Первым делом самолеты: О каком туризме в Приморье можно говорить?
- В Приморье нашли новую "доступную рыбу"
- Приморье массово разбирают на гектары
- В Приморье будут производить крафтовые сыры премиум-сегмента
- В Приморье Сихотэ-Алинский заповедник отметил свой 84-й день рождения
- Приморье готовится к юбилейной международной выставке "Дальагро. Продовольствие"
- Панкратов: Администрация Приморского края на баланс тигров не принимает
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.