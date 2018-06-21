В Приморье началось голосование в первом туре юбилейной Х Бизнес-Премии

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Вторник| 17 Июля, 17:11 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 62 р.
1 EUR 72 р.
100 JPY 5500 р.
10 CNY 930 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
В Приморье остаются жить вопреки, а не благодаря усилиям государства
свежий номер
Дальневосточный капитал № 7, 2018

Регион сегодня
17.07 |
В Приморье появится морское такси и новый развлекательный центр
17.07 |
Более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца в Якутии
16.07 |
Во Владивостоке открылась первая морская АЗС
16.07 |
Участники V Северной межрегиональной конференции в Хабаровске разработали рекомендации для Правительства РФ
16.07 |
На ВЭФ во Владивостоке "возведут" мост между Сахалином и материком
статьи раздела
Регион сегодня
21 Июня 2018, 10:18
Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 18:40
Отток населения замедлился? Просто уже уезжать некому Сохранение сырьевой специализации делает здесь живущих людей "лишними". За три месяца из Приморья в Россию уехало еще 5000 человек (на 4,7% больше)
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 16:53
Дальнему Востоку нужен другой МРОТ Конкретно для жителей Дальнего Востока никаких льгот нет. Только жить дороже и холоднее
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 18:11
Быть в команде "ННК" Новый дизайн гоночных автомобилей ННК_Drift_Team презентовали в Хабаровске
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 12:30
Ваше золото еще в песке Магаданская область вновь ждет большое количество гостей в июле
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
11 Марта 2014, 13:46 | Регион сегодня

В Приморье началось голосование в первом туре юбилейной Х Бизнес-Премии

11 марта на страницах газеты "Золотой Рог" и на сайте Премии опубликован рейтинг 75 компаний и 25 лучших топ-менеджеров Приморья. Голосование в первом туре продлится до 5 апреля.

Принять участие в открытом голосовании может каждый житель Приморья на сайте премии www.DV-RATING.ru

Организаторами ежегодной Бизнес-Премии являются Издательская компания «Золотой Рог» и администрация Приморского края. 

Цель конкурса -  показать роль бизнеса в социально-экономическом развитии края и жизни ее жителей, поощрить стремление компаний к развитию производства, прозрачности бизнеса и желание стать равноправным партнером властей в обустройстве комфортной среды.

Как сообщила исполнительный директор оргкомитета Елена Баркова, конкурс по итогам прошлого года традиционно проводится в  четырех номинациях: «Компания года», «Менеджер года», «Социально ответственный бизнес» и «Развивающийся бизнес». Основными показателями эффективности являются - рост объема производства, валовой выручки и прибыли к предыдущему году, отсутствие задолженности по налогам и заработной плате, социальные пакеты для своих работников и участие в социальных проектах Приморья.

Победителей выбирают голосованием в два тура, где определяющим является мнение экспертов. В экспертный совет входят 50 профессионалов из сферы аудита и консалтинга, а также представители бизнеса и власти. Традиционно возглавляет совет - первый вице-губернатор Приморского края Александр Костенко.

В ТОП 25 "Компания года Приморского края 2013" X Бизнес-Премии вошли:

«ЗЗ2 Авиационный ремонтный завод», ОАО

ААК «Прогресс», ОАО

«Акватехнологии», ООО

«Владивостокский ГУМ», ОАО

«Владморрыбпорт», ОАО

«Владморторгпорт», ОАО

«Восточный нефтехимический терминал», ООО

«Восточная стивидорная компания», ООО

«Джей рус», ООО

«ДВ ПромСтрой», ОАО

«Интрарос», ЗАО

«Комплекс», ОАО

«КВЭН», ЗАО

«Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус», ООО

«Милоградовское-1», ЗАО

«Находка Марин Партнерс», ООО

«Приморскуголь», ОАО

«Ратимир», ЗАО

 «РДС», Группа компаний

«Спасскцемент», ОАО

«Строительный Альянс Управление механизации-1», ЗАО

«ТУРНИФ», ОАО

«Фактор», ООО

«ХИНО Моторс Сейлс», ООО

«Южморрыбфлот», ОАО

ГОЛОСОВАНИЕ

 

В ТОП 25 "Менеджер года Приморского края 2013" X Бизнес-Премии вошли:

БАХТЕЕВ Евгений Алексеевич, ИСК «Аркада», ООО

БАРЫШЕВ Иван Григорьевич, ООО «РН Находканефтепродукт»

ВЕРКЕЕНКО Виталий Васильевич, ООО «Технохолдинг СУМОТОРИ»

ВОРОБЬЕВ Юрий Петрович, ООО «Генподрядчик»

ГРЕБНЕВ Виктор Григорьевич, ЗАО «ТМК»

ДЕНИСЕНКО Юрий Петрович, ОАО «ААК «Прогресс»

ЕФРЕМОВ Александр Владимирович, ОАО «Южморрыбфлот»

ЗАНЬКОВ Александр Петрович, ОАО «Приморскуголь»

КАСПИН Владимир Леонидович, ЗАО «Ремонтно-строительная компания КФК»

КОРНЕЙЧУК Александр Владимирович, Группа компаний «Соллерс-ДВ»

ЛАЗАРЕВ Анатолий Анатольевич, ОАО «Восточный порт»

ЛЕОНОВ Евгений Николаевич, ОАО «Варяг»

МАРТЫНЕНКО Вячеслав Михайлович, ОАО «Приморавтотранс»

МАРЧЕНКО Виктор Васильевич, ГК «Зеленые листья»

МАРЧЕНКО Максим Юрьевич, ООО «Ратимир»

МЕЛЬНИКОВ Борис Иванович, ООО «СМНП «Козьмино»

НИКОЛАЕВ Егор Александрович, директор ООО «ФарПост»

ПАТРУШЕВ Григорий Константинович, ОАО «Михайловский бройлер»

ПУШКАРЕВ Андрей Сергеевич, ООО «Востокцемент»

СЕМЕНИХИН Ярослав Николаевич, ОАО «ДНИИМФ»

СКЛЯР Александр Андреевич, ООО «АРДИС»

ХАРИС Алексей Геннадьевич, Группа компаний «РДС»

ЦАРЕВ Дмитрий Валерьевич, ЗАО «Шинтоп-Инвест»

ШЕВЧЕНКО Александр Сергеевич, ОАО «Владморрыбпорт»

ЩЕРБАКОВ Виктор Федорович, ОАО «Тернейлес»

ГОЛОСОВАНИЕ

 

В ТОП 25 "Социально ответственный бизнес Приморского края 2013"  X Бизнес-Премии вошли:

«Владивостокский бизнес-центр», ООО

«Востоктелеком», ЗАО

ГК «Владивосток», ООО

«Восточная верфь», ОАО

«Далькомхолод», ООО

«ДНИИМФ», ОАО

«Коммунальные Сети», ООО

«Компания Стимул», ООО

«Лесозаводское ДЭП», ОАО

«Медицинская клиника «Возрождение ХХI», ООО

«Медицинский центр ПРИСКО», ООО

«Мир детства», ООО (ТМ «Бубль Гум»)

«Мясной двор», ООО

«Приморнефтепродукт», ОАО

«Приморский кондитер», ОАО

«Радиоприбор», ОАО

«Роял Девелопмент», ООО

«Ростелеком - Дальний Восток», макрофилиал ОАО «РТК»

«Санаторий «Изумруд», ОАО

«Семь сот», ООО

«Скит», ООО

«Спецморнефтепорт «Козьмино», ООО

«СТС «Восход», ООО

«Уссурийский ЛРЗ», ОАО 

«Хлебный дом», ООО

ГОЛОСОВАНИЕ

 

В ТОП 25 "Развивающийся бизнес Приморского края 2013" X Бизнес-Премии вошли:

«Аква-ресурсы», Группа компаний

«Арсеньевский молокозавод», ООО

«АэроМар-ДВ», ООО

«Востоктелеком», ООО

 РК «Восток-1», ЗАО

«Дельрус-Приморье», ООО

«ДР-Стройконструкция», ООО

«Звероводческое хозяйство Валентиновское», ООО

«Жилищная компания-1», ООО

«Мегатекс-Трейдинг», ООО

«Моряк-Рыболов», ООО

«Наяда», ООО

«Порттелеком», ООО

«Приморская буровая компания», ООО

 ПКФ «ДВ-Пласт», ООО

«Ралекс», ООО

РК «Огни Востока», ООО

«Си Айс», ООО

«СТС «Техновуд», ЗАО

«Сименс Финанс», ООО

«Тихоокеанская строительно-производственная компания», ЗАО

«Торгово-промышленная компания Цзисинь», ООО

«Фармация», ОАО

«Центр судоремонта «Дальзавод», ОАО

«Строй-ЯВ», ОАО

ГОЛОСОВАНИЕ

Теги: бизнес-премия 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
18 Июня 2018, 13:15
Бизнес Хабаровска защищает свои права В праведном порыве проверяющие забыли, что имеют дело не с врагами, а с российскими гражданами, для которых приостановка бизнеса сродни пожару
статьи раздела
Loading...
RedTram
Тема номера
18 Июня 2018, 09:19
Кадры для промышленности Приоритет Ил Тумэна - закрепление трудовых ресурсов на промышленных предприятиях
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 20:00
Моногорода Приморья ждет новая экономическая реальность В Приморье есть девять населенных пунктов, которым присвоен статус монопрофильных
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:58
МФЦ убирает барьеры Открыть и вести бизнес в Приморье возможно, практически не посещая официальных инстанций
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:04
Все для туристического счастья В Приморском крае в рамках четвертого Тихоокеанского туристского форума и выставки PITE определили основные тренды развития туризма.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика