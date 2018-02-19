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11 Марта 2018, 20:24 | Регион сегодня |

В Приморье резидент ТОР уже летом сдаст первую очередь нового микрорайона

Общая площадь застройки составит 35,7 тысяч квадратных метров

В июне в ТОР «Надеждинская» завершится строительство первой очереди нового микрорайона «Новый Де-Фриз». В полном объеме проект будет завершен летом следующего года. Об этом заявил во Владивостоке на итоговом заседании коллегии Минвостокразвития России генеральный директор ООО «ДНС Групп» Дмитрий Алексеев.

«Уверен, что инвестиции, экономика производства – это очень важно, но самая главная наша задача – это все-таки создать условия, чтобы люди хотели жить на Дальнем Востоке. Поэтому остальные наши проекты, направлены прежде всего на то, чтобы изменить само представление о том, как можно жить на Дальнем Востоке, создать комфортные микрорайоны, в которых людям бы просто хотелось жить», - отметил Дмитрий Алексеев.

В 2017 году компания «ДНС Групп» приступила к реализации проекта по строительству нового микрорайона «Новый Де-Фриз». Общая площадь застройки составит 35,7 тысяч квадратных метров. Всего будет создано 373 домовладений на участке площадью 17,6 га, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

«Это поселок малоэтажной застройки. Мы хотели бы его представить людям творческих профессий как возможность определенного формата жизни. Проект находится в стадии реализации. В мае-июне мы запустим первую очередь. Вторая очередь будет сдана в сентябре этого года. В июне следующего года мы закончим третью очередь», - отметил Дмитрий Алексеев.

Кроме того, в этом году в ТОР «Надеждинская» начнется строительство нового микрорайона в поселке Зима-Южная.  

"Это дома небольшой этажности: три-четыре этажа. В них будут созданы комфортные условия. Сейчас закончено проектирование. Выделена земля. В этом году мы приступим к строительству. Надеюсь, что уже в следующем году будут сданы первая и вторая очередь проекта», - отметил Дмитрий Алексеев.

Завершение строительства нового микрорайона планируется на 2019 год.

Еще один микрорайон компания «Домостроительный комбинат Приморье», входящая в «ДНС Групп» построит во Владивостоке районе завода Варяг. В ближайшее время специалисты приступят к проектировке.

«Мы хотели изменить представление о полноценных городских кварталах с высокой застройкой. Новый квартал «Варяг» буде спроектирован и построен в лучших традициях современной урбанистики и территориального планирования. Это комплексный квартал, который развивает социальную инфраструктуру, дает комфортное жилье», - отметил Дмитрий Алексеев.

Напомним, компания «ДНС Групп» с помощью режима Свободного порта Владивосток успешно реализовала проект по созданию производственно-логистического комплекса «Янковский», планирует реализовать ряд проектов в Свободном порту Владивосток и ТОР «Надеждинская». В частности, компания «ДНС Групп» реализует три проекта по строительству микрорайонов.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: жилье  СПВ  Новый Де-Фриз  ТОР  недвижимость 


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