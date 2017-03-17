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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 12 Апреля, 13:23 |
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В Приморье 37,6 тысяч гектар акватории будет предоставлено для развития аквакультуры
На торги было выставлено 54 участка общей площадью 5223,53 гектар. Это 3 участка площадью 31,88 га в Сахалинской области, 18 участков площадью 389,45 га в Хабаровском крае и 33 участка площадью 4802,2 га в Приморье.
В результате аукцион в Сахалинской области, объявленный Сахалино-Курильским территориальным управлением Росрыболовства, в связи с поступающими ценовыми предложениями от участников до настоящего времени не завершен.
В Хабаровском крае аукцион, объявленный Амурским территориальным управлением Росрыболовства, в соответствии с Правилами организации и проведения торгов на право заключения договора пользования рыбоводным участком, отменен.
В Приморском крае участки выставлены Федеральным агентством по рыболовству на торги 14 марта 2017 года, проведение аукциона запланировано 24-26 апреля 2017 года. Извещение о проведении опубликовано на официальном сайте Росрыболовства.
Во II квартале 2017 года планируется проведение аукционов на право заключения договоров пользования рыбоводными участками в Приморском крае, на торги планируется выставить 120 участков общей площадью 32,8 тыс. гектар. Организаторами аукционов являются Федеральное агентство по рыболовству и Приморское территориальное управление Росрыболовства. Федеральное агентство по рыболовству планирует к торгам 95 рыбоводных участков общей площадью 29 тыс. гектар.
Кроме того, Приморским территориальным управлением планируется аукцион в отношении 25 рыбоводных участков, общей площадью 3,8 тыс. гектар. Информация о данных участках будет размещена на сайте Министерства дополнительно.
Напомним, в соответствии с поручением вице-премьера – полпреда Президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева по итогам первого заседания Правительственной подкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока предоставление всей пригодной для аквакультуры акватории должно быть завершено до 1 января 2019 года. Также в соответствии с поручением Юрия Трутнева Росрыболовством осуществляется создание специальной геоинформационной системы рыбоводных участков.
По словам Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, «более 2 млн га морской акватории у российского побережья Японского моря и юга Охотского моря пригодны для аквакультуры; однако, осваивается меньше 20 тыс. га. Потенциал производства аквакультуры на Дальнем Востоке составляет более 1 млн тонн продукции в год, при этом он реализован менее чем на один процент».
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