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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Приморье ожидает рекордное количество судозаходов из Кореи, Японии и Китая
Приморский край всё чаще становится маршрутной точкой международных круизных линий. Потенциал региона в этой сфере огромен, уверен генеральный директор Владивостокского морского пассажирского терминала Валерий Нагорный.
По оценочным данным, рынок круизного туризма в Северо-Восточной Азии показывает более чем 10% рост ежегодно. По мнению эксперта, перспективы Приморья в развитии круизного сообщения с Республикой Корея, Японией и Китаем очень высоки.
«Сейчас важно наращивать прямые контакты между пассажирским терминалом, администрацией края и непосредственно теми, кто принимает решения по направлению судов – зарубежными туристскими компаниями и круизными операторами, организующими отправку и обеспечивающими круизную программу», – считает Валерий Нагорный.
По его словам, эффективной площадкой для диалога между всеми заинтересованными сторонами призван стать Третий Тихоокеанский туристский форум.
В этом году Приморье ожидает рекордное количество судозаходов – с мая по сентябрь круизные лайнеры с южнокорейскими и японскими туристами на борту посетят регион 14 раз, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморского края.
«На мероприятии соберутся все те, кто отвечает за сегмент круизного туризма в субъектах Дальнего Востока и регионах стран СВА. И мы хотели бы как самостоятельно, так и в рамках концепции “Восточного кольца России” совместно с партнерами с Сахалина и Камчатки договориться о продвижении туристских маршрутов и представлении турпотенциала Тихоокеанской России на рынках Северо-Восточной Азии», – отметил он.
Спикер добавил, что в дни проведения ТТФ-2017 – 20 мая – Владивосток посетит круизный лайнер «Costa Victoria». В рамках культурно-развлекательной программы Тихоокеанского туристского форума гости и жители края смогут увидеть процесс швартовки судна, а также торжественную программу встречи южнокорейских туристов на территории Морского вокзала.
Отметим, в этом году Приморье ожидает рекордное количество судозаходов – с мая по сентябрь круизные лайнеры с южнокорейскими и японскими туристами на борту посетят регион 14 раз.
Напомним, Третий Тихоокеанский туристский форум пройдет в Приморье с 18 по 21 мая на базе Дальневосточного федерального университета. В программу традиционно включены несколько блоков: деловая часть, куда впервые интегрирован Международный форум стран Северо-Восточной Азии, XXI международная туристская выставка Pacific International Tourism Expo, выставка яхтенного спорта и отдыха Vladivostok Boat Show и фестиваль «День путешественника».
Форум организован департаментом туризма Приморского края, АНО «Туристско-информационный центр Приморского края», Союзом «Приморская торгово-промышленная палата» при поддержке Федерального агентства по туризму.
В этом году мероприятие посвящено развитию трансграничных маршрутов между странами Северо-Восточной Азии, Дальним Востоком и Сибирью. Свое участие в форуме уже подтвердили делегации из Южной Кореи, Японии, Китая, Вьетнама, Малайзии, Филиппин, а также острова Гуам.
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