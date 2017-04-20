|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 12 Мая, 01:44 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Гостей Vladivostok Boat Show - 2017 ожидает сюрприз
Сбор гостей с 10.00 19 мая, а уже в 13.00 в этот же день состоится Официальное открытие мероприятия.
Генеральным партнером Vladivostok Boat Show - 2017 выступит компания «Саммит Моторс Владивосток», официальный дилер Toyota и Lexus. Официальный партнер выставки - компания «Композитное кораблестроение».
- В этом году гостей мероприятия ожидает приятный сюрприз, - сообщает Исполнительный директор Vladivostok Boat Show Виктория Кидяева. - Мы ожидаем приход на выставку швейцарской 37-футовой яхты Chamade, с семейной парой на борту. Яхта совершает кругосветное путешествие и, погостив у нас, продолжит курс на Аляску, через Сахалин и Камчатку.
Напомним, что в этом году Vladivostok Boat Show пройдет в новом формате, теперь это не просто традиционная выставка. В программу будет интегрирован фестиваль водных видов спорта, каждый участник сможет найти для себя занятие на все три дня и без специальной подготовки принять участие в соревнованиях. Так же гостей ожидают демонстрация, ярмарка, продажа водомоторной техники и, несомненно, яркое шоу для всей семьи, детские интерактивно - развлекательные зоны, розыгрыши от партнеров. Мероприятие станет большим праздником, куда следует приехать всей семьей. Каждый найдет для себя интересное событие в программе мероприятия!
А пока организаторы готовы представить программу мероприятия.
19 мая
|
Время
|
Мероприятие
|
Место проведения
|
10-00
|
Начало работы выставки
|
|
13-00
|
Официальная церемония открытия выставки
|
Центральная сцена выставки
|
12-00 – 16-00
|
Развлекательная программа для детей от детского центра «В гостях у Пряника»
|
Детская площадка
|
14-00 – 14-30
|
Старт любительской регаты «Гонка под Парусом»
|
Сцена выставки
|
10-00 – 18-00
|
Тест-драйвы водно-моторной техники, снаряжения, оборудования
|
морская часть яхт-клуба «Семь футов»
|
17-30 - 18-00
|
Награждение победителей любительской регаты
«Гонка под парусом»
|
Сцена выставки
|
21-00
|
Official PRE party Vladivostok Boat Show
|
BarBoss
20 мая
|
Время
|
Мероприятие
|
Место проведения
|
10-00
|
Начало работы выставки
|
|
10-00 – 18-00
|
Тест-драйвы водно-моторной техники, снаряжения, оборудования
|
Морская часть яхт-клуба «Семь футов»
|
10-00
|
Старт регаты «Молодые капитаны»
|
Бухта Федорова
|
12-00 – 16-00
|
Развлекательная программа для детей от детского центра «В гостях у Пряника»
|
Детская площадка
|
13-00 – 15-00
|
Соревнования по слоттрекинговым гонкам Carrera
|
Центральная площадка выставки
|
14-00 – 14-30
|
Старт любительской регаты «Гонка под Парусом»
|
Сцена выставки
|
16-00 – 17-00
|
Розыгрыши призов от компаний-участников и партнеров выставки
|
сцена выставки, площадка перед сценой
|
17-30 - 18-00
|
Награждение победителей любительской регаты
«Гонка под парусом»
|
Сцена выставки
|
01-00
|
Official after party Vladivostok Boat Show
|
Ночной клуб CUCKOO
21 мая
|
Время
|
Мероприятие
|
Место проведения
|
10-00
|
Начало работы выставки
|
|
10-00 – 17-00
|
Тест-драйвы водно-моторной техники, снаряжения, оборудования
|
морская часть яхт-клуба «Семь футов»
|
11-00 – 12-30
|
Старт любительской регаты
«Гонка под парусом»
|
Центральная сцена выставки
|
13-00
|
Старт регаты «Молодые капитаны»
|
Бухта Федорова
|
12-00 – 16-00
|
Развлекательная программа для детей от детского центра «В гостях у Пряника»
|
Детская площадка
|
12-00 - 12-15
|
Спортивно-развлекательная программа от «World Class»
|
Сцена выставки
|
14-00 – 15-00
|
Соревнования а/м Тойота на радиоуправлении
|
Центральная площадка выставки
|
15.00 – 15-30
|
Награждение победителей любительской регаты
«Гонка под парусом»
|
Сцена выставки
|
15-30 - 16-00
|
Розыгрыш подарочного сертификата от детского центра
«В гостях у Пряника»
|
Центральная сцена выставки
|
16-00 – 16-30
|
Награждение победителей детской парусной регаты «Молодые капитаны»
|
Центральная площадка выставки
|
16-30
|
Награждение победителей конкурса детского рисунка «Сны о море»
|
Центральная площадка выставки
|
17-00
|
Церемония закрытия выставки «Сальса Вечеринка»
|
Центральная сцена выставки
По вопросам участия просьба обращаться в оргкомитет выставки.
Для аккредитации СМИ или получения бесплатного билета на выставку необходимо заполнить регистрационную форму (http://expo.sfyc.ru/register/).
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Гостей Vladivostok Boat Show - 2017 ожидает сюрприз
- Приморье ожидает рекордное количество судозаходов из Кореи, Японии и Китая
- Рыбаки Приморья модернизируют флот на кредиты ВТБ
- Резидент Свободного порта Владивосток "Примстроитель" построит завод по производству метизов
- На ВЭФ-2017 подведут итоги использования льготного кредитования в рамках "дальневосточного гектара"
- На Vladivostok Boat Show состоится конкурс детского рисунка "Сны о море"
- Пятиуровневый торгово-выставочный комплекс "Калина Молл" будет построен во Владивостоке
- Более 110 тысяч иностранцев посетили Приморcкий край в 2017 году
- Во Владивостоке на ВЭФ презентуют комплексные планы развития дальневосточных регионов
- Во Владивостоке на Восточном экономическом форуме расскажут об освоении "дальневосточного гектара"
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.