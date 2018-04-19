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Владивосток впервые в своей истории посетит круизный лайнер Costa Serena
Завтра, 12 мая, в 12:45 круизный лайнер «Costa Serena» пришвартуется в порту Владивостока к причалу морского вокзала. На борту судна находится около 3 тысяч пассажиров из Республики Корея, а также около 1000 членов экипажа. «Costa Serena» прибывает в краевую столицу из корейского порта Сокчо, после чего следует к берегам Японии в город Муроран, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
Сразу после швартовки лайнера на видовой площадке морского вокзала состоится церемония приветствия пассажиров и экипажа, организованная при поддержке молодежного центра Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета. Здесь пройдут выступления отряда барабанщиц, танцевальных и песенных коллективов.
На причале также будут работать специалисты Туристско-информационного центра Приморского края, которые окажут иностранным туристам всю необходимую помощь в организации их отдыха в России. За время пребывания во Владивостоке гости намерены познакомиться с достопримечательностями города, посетить центральную площадь, набережные, арку Цесаревича, видовые площадки. Экскурсионная программа также включит посещение острова Русский с океанариумом и Ворошиловской батареей, Музея автомотостарины и приморской сцены Мариинского театра.
Отойдет от причала Морского вокзала «Costa Serena» в этот же день в 23:00, в ее честь прозвучит марш «Прощание славянки».
Напомним, что прошлый круизный сезон 2017 года стал рекордным для Владивостока – морские гиганты посетили город и его порт 14 раз.
Досье "Дальневосточного капитала": «Costa Serena» – круизное судно класса «Concordia» итальянской компании «Costa Cruises». Эксплуатация судна началась в середине 2007 года. Лайнер имеет 13 пассажирских палуб и 1507 кают, способных вместить до 3617 пассажиров. Во Владивосток лайнер зайдет впервые.
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