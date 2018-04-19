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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 12 Мая, 20:16 |
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Дальневосточный капитал № 4, 2018
12.05 |Приморье готовится встретить День кедра
12.05 |Международный аэропорт Владивосток рекордно увеличил пассажиропоток
12.05 |Во Владивостоке начал работу торгово-складской комплекс площадью 911 кв. м
12.05 |Приморье развернет "Праздник вкуса" во Владивостоке
12.05 |В столице Приморья изъято более 100 литров
19 Апреля 2018, 09:10На Камчатке открыта новая "витрина для бизнеса" На Камчатке сегодня можно проводить выставки, инвестиционные мероприятия, да и просто праздники, используя самые современные форматы. Эти новые возможности уже оценил не только местный бизнес, но и иностранные компании.
19 Апреля 2018, 08:50Владимир ИЛЮХИН, губернатор Камчатского края: Камчатку Бог любит Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН говорит о вверенной ему территории прочувствованно. Он не просто чиновник, который, кстати, в марте этого года уже семь лет как у руля субъекта Федерации, он - вросший в этот полуостров корнями местный житель, который почти за 40 лет испробовал здесь себя во множестве ипостасей: от партийного работ-ника до бизнесмена, от главного федерального инспектора до руководителя края.
17 Апреля 2018, 09:30Проектируя будущее: чиновники Дальнего Востока перестраиваются на проектное управление Первый на Дальнем Востоке региональный проектный офис появился в Приморье в 2015 году на базе департамента проектного управления. Проектный подход в государственном управлении призван помогать властям максимально эффективно решать стоящие перед ними задачи.
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11 Мая 2018, 12:08 | Регион сегодня |
83 компании задолжали Владивостоку по 100 тысяч рублей и свыше
Опубликован список организаций, имеющих задолженность в бюджет Владивостокского городского округа
На сайте администрации Владивостока в разделе «Местное налогообложение» опубликован: список организаций, имеющих задолженность в бюджет Владивостокского городского округа свыше 100 тыс. рублей по состоянию на 1 апреля 2018 года.
Открывают перечень должников Акционерное общество "ПРИМОРАГП", Акционерное общество "ВЛАДРЫБСНАБ", Владивостокская сдаточная база акционерного общества "Хабаровский судостроительный завод", Закрытое акционерное общество "ПАСИФИК МАРИН". Замыкает список - потребительский кооператив индивидуальных застройщиков "ХУТОР СВЕТЛАНСКИЙ".
Всего в списке должников - 83 компании разных форм собственности.
Теги: бюджет долги Владивосток
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18 Апреля 2018, 17:26Михаил ТРУФАНОВ, руководитель коммерческой службы Общественного телевидения Приморья: Нам самим приходится ломать стереотипы рекламодателей О том, как ведет себя сегодня рекламный рынок в Приморье и на Дальнем Востоке, о запросах рекламодателей и новых возможностях для продвижения "Дальневосточный капитал" разговаривал с экспертом, руководителем коммерческой службы Общественного телевидения Приморья Михаилом ТРУФАНОВЫМ.
Loading...RedTram
17 Апреля 2018, 09:00У мольберта - Наталья Гончарова Принято считать, что художники, не имеющие дипломов, творят, но в качестве хобби, не рассчитывая на признание и успех. Ну а если напишут достойную картину, то о показе на публике и думать не стоит, мол, знающие-то "распознают", и ничего кроме иронии и критики творец в свой адрес не услышит.