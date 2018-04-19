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Памела Андерсон получила радостные вести из Приморья
Актриса и член Консультативного совета Международного фонда защиты животных IFAW Памела Андерсон с восторгом встретила новость о пополнении в семействе «крестницы» - самки дальневосточного леопарда Leo 38F. Этой весной специалисты впервые зафиксировали на «Земле леопарда» внука пятнистой хищницы, об этом журналу "Дальневосточный капитал" сообщили в ФГБУ «Земля леопарда».
Вручение сертификата Хранителя леопарда Андерсон состоялось в декабре 2015 года в Кремле. Проникнувшись симпатией к красоте кошки, актриса дала самке под номером Leo 38F свое имя – Памела. Спустя чуть больше года пятнистая «крестница» появилась перед фотоловушками в сопровождении котенка. В конце 2017 года этот детеныш достиг кошачьего «совершеннолетия», попав в научную базу как молодая самка Leo 120F. Прошло несколько месяцев, и юная Leo 120F также была зафиксирована с котенком.
Внук пятнистой «крестницы» Памелы Андерсон был зафиксирован не только фото, но и видеоловушкой. По оценке специалистов, в настоящее время ему около 3-4 месяцев. Известие о пополнении в семействе было передано известной актрисе.
"Спасибо за добрые вести из России! Я очень рада, что моя подопечная Памела уже стала бабушкой. Усилия, прилагаемые для сохранения природы, очень важны. Искренне желаю всего хорошего людям, что трудятся на благо дальневосточных леопардов и, в частности, выражаю благодарность Сергею Иванову за вклад в это дело", - написала Памела Андерсон.
На радостное известие также отреагировал спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, который в 2015 году лично вручил Памеле Андерсон диплом Хранителя леопарда.
«Число дальневосточных леопардов в дикой природе постоянно растет – и это наглядное подтверждение эффективности усилий по восстановлению популяции редчайшего подвида семейства кошачьих. Прекрасно, что благодаря фото- и видеомониторингу мы можем отслеживать каждого из наших питомцев, наблюдать за их жизнью, изучать родословную. Рад за леопардессу Памелу! Надеюсь – это ее непоследний внук!» - отметил Сергей Иванов.
Интересно, что научным сотрудникам «Земли леопарда» известен предполагаемый отец внука звездной хищницы. Это – самец по имени Тайфун. Его участок обитания пересекается с местом, где появился на свет котенок. Не так давно все члены этой пятнистой семьи попали в объектив одной видеоловушки, установленной в заповеднике «Кедровая падь».
Досье "Дальневосточного капитала": Дальневосточный леопард – самая редкая крупная кошка в мире. В начале 2000-х, когда экологи и правительство РФ приступили к реализации мер по сохранению редкого хищника, численность этих животных не превышала 30 особей, и почти все они обитали в России. Сегодня 70% ареала дальневосточного леопарда расположены в границах национального парка «Земля леопарда», созданного в 2012 году. По данным последнего учета в России зафиксировано только 84 взрослых особи леопарда и 19 котят.
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