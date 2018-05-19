|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 11 Июня, 20:32 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Житель Приморья построит дом на вулкане
Житель Приморья оформил «дальневосточный гектар», чтобы построить дом для своей семьи и обзавестись хозяйством. Владимир Столяров со семьей выбрал земельный участок площадью 5 гектаров в селе Тереховка Надеждинского района. Это место славится необычными ландшафтами, которые образованы структурами палеовулкана.
«Два года назад мы построили дом в деревне неподалеку от Владивостока. Но жить «забор в забор» было некомфортно. Очень кстати пришелся «Дальневосточный гектар» - когда территория Дальнего Востока открылась для местных жителей, мы посмотрели несколько перспективных мест. Однако свой «гектар» мы выбрали случайно по дороге – просто обратили внимание на живописный пейзаж, сопки, долины. Здесь настоящий прованс, как во Франции», - рассказывает получатель «дальневосточного гектара» Владимир Столяров. «Выяснилось, необычный ландшафт обусловлен структурами древнего, давно потухшего Барановского вулкана. Его жерло располагается под поселком Барановский, здесь же течёт река Раздольная».
По словам Владимира, землю оформили, чтобы построить дом и обзавестись хозяйством. «Хотим попробовать себя в разных направлениях и выбрать то, что будет особенно по душе. Но сейчас главная задача – построить дом», - рассказал он. «На участке уже поставили временное жилье и прокладываем дорогу. Как только будет решено с подъездными путями, начнем строительство нашего дома. В плане его завершить до конца сезона. В параллели мы запустили процесс подключения к электроснабжению, но пока нет центральных коммуникаций, пользуемся солнечной батареей. Кстати, ее вполне хватает, чтобы обеспечить электричеством все основное – бытовую технику, телевизор, строительные инструменты. Для отопления здания планируем применить двухконтурную систему – на газу и солнечных коллекторах».
О ходе освоения участка Владимир Столяров рассказывает на своей странице в социальной сети Инстаграм. «С радостью поделюсь советом с другими гектарщиками. Сейчас у нас стройка, а потом есть идея попробовать себя в животноводстве. Закупим бычков мясной породы – здесь есть, где выпасать стадо. Овощеводством заниматься не планируем, так как слишком много вулканических камней. Для своих нужд расчистили шесть соток – этого нам более чем хватит», - поделился он.
Напомним, программа «Дальневосточный гектар» предоставляет каждому гражданину России право на безвозмездное получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке. Оформление участка по программе «Дальневосточный гектар» проводится бесплатно, без контакта с чиновниками, через интернет из любой точки мира с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать ход освоения. К завершению пятилетнего срока пользования участок можно безвозмездно получить в собственность или длительную аренду, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Для удобства граждан, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке сформировало портфель типовых решений, бизнес-планов, которые содержат структуру и порядок экономических расчетов. Достаточно лишь выбрать интересующее направление и адаптировать проект под конкретные природно-климатические условия, учесть особенности ведения бизнеса в том или ином регионе. Кроме того, получателям «дальневосточных гектаров» доступны меры государственной поддержки - в их число входит субсидирование кредитов, полученных на освоение «дальневосточного гектара», льготный лизинг сельхозтехники, субсидии на создание семейных ферм, льготные кредиты для малого и среднего предпринимательства. Ознакомиться перечнем мер поддержки можно на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.
- Житель Приморья построит дом на вулкане
- Во Владивостоке налоговая и полиция пошли по "гостинкам", сдающимся в наем
- Владивосток "каратнет" не два, а четыре раза
- Во Владивостоке состоится День индийского инвестора
- Владимир Путин пригласил Си Цзиньпина на Восточный экономический форум во Владивосток
- Во Владивостоке в сентябре может появиться плавучая гостиница
- 158-й день рождения Владивостока отметят шествием от Золотого моста с выходом на Светланскую
- В Приморье проектируется низководный мост по направлению в Хасанский район
- Во Владивостоке презентовали новые виды транспортно-логистических услуг ОАО "РЖД"
- В Приморье изобрели экзоскелет
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.