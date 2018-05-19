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В Приморье хотят построить еще одно казино и гольф-клуб

"Дом фамилии Мун" планирует реализовать в Приморье ряд крупных инвестиционных проектов

Планы зарубежных партнеров по сотрудничеству с регионом обсудили врио Губернатора края Андрей Тарасенко и президент компании Мун Сан Джу.

Как отметил глава иностранной ассоциации, сегодня дружественные связи между Южной Кореей и Россией укрепляются на государственном уровне – это время как нельзя лучше подходит и для развития межрегиональных отношений. В частности, «Дом фамилии Мун» рассматривает варианты реализации совместных российско-корейских проектов в Приморье. По словам Мун Сан Джу, главная цель ассоциации – показать южнокорейским предпринимателям пример успешной работы на российском, в частности, приморском, рынке,сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья

«Мы неоднократно посещали Владивосток и встречались с российскими партнерами, чтобы обсудить детали реализации наших идей. Сейчас мы приехали сюда, чтобы принять окончательные решения по каждому из проектов», – сообщил Мун Сан Джу.

Так, благодаря корейским инвестициям в Приморье может появиться гольф-клуб и новое казино. Еще один проект, в который могут вложиться иностранные партнеры, – достройка гостиницы на мысе Бурный.

По словам главы Приморья Андрея Тарасенко, край заинтересован в сотрудничестве с инвесторами. 

«Мы готовы работать с вами – и по строительству казино, и по созданию гольф-поля. Также мы заинтересованы в достройке гостиниц. Будем помогать решать все вопросы», – отметил руководитель региона. 

Андрей Тарасенко подчеркнул, что сфера туризма сегодня – одна из наиболее перспективных для развития бизнеса в Приморье. Благодаря реализации различных проектов, регион становится все более популярным у гостей, и в скором времени поток туристов должен снова увеличится. Во-первых, будет построена скоростная железная дорога, которая соединит Владивосток и китайский город Муданьцзян, во-вторых, с 2019 года в край будут заходить крупнейшие лайнеры с тысячами туристов на борту, в-третьих, будут развиваться важнейшие объекты туристской инфраструктуры, в частности, игорная зона «Приморье». Все это создает выгодные условия для реализации предложенных корейской ассоциацией проектов.

Отмечено, что бизнесмены также планируют развивать сельское хозяйство на территории края, в частности инвесторы намерены выращивать на местных полях зерновые культуры. Кроме того, партнеры рассматривают возможность строительства жилищного комплекса для работников судоверфи «Звезда» в Фокино. 

«Я руковожу компанией, которая занимается строительством гольф-клубов и отелей в течение 30 лет. На протяжении пяти месяцев мы работаем над проектами, которые собираемся реализовать в Приморье, уже посмотрели земельные участки, видели проект создания жилого комплекса в ЗАТО Фокино. Мы хотим как можно быстрее приступить к работе», – рассказал президент «Ramid Hotels & Resorts» Мун Бен Ук.

Андрей Тарасенко отметил, что Администрация края готова оказывать «Дому фамилии Мун» всяческое содействие, а также предложил обратить внимание на потенциал сотрудничества в сфере нефтедобычи и нефтерпереработки. 

«У нас около 100 миллионов тонн нефти. Мы можем вместе с вами провести разведку месторождения и поставить здесь нефтеперерабатывающий завод», – подчеркнул глава края.

В свою очередь Мун Сан Джу обозначил перспективы взаимодействия в области образования. Он предложил проработать вопрос о внедрении корейских информационных технологий в данную сферу.

Итогом встречи стала договоренность сторон о дальнейшем взаимодействии и детальной работе над совместными проектами. 

Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края).

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: туризм  Дом фамилии Мун  строительства 


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