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Приморский край признали третьим в стране по туристской привлекательности
Результаты исследования, посвященного туристской привлекательности субъектов России в 2019 году, опубликованы на сайте журнала "Отдых в России".
Как сообщили в департаменте туризма Приморья, национальный рейтинг въездного туризма-2019 составлен Центром информационных коммуникаций "Рейтинг", журналом о внутреннем туризме "Отдых в России" и журналом о въездном туризме для иностранной аудитории Tourism & Leisure in Russia. Он учитывает сразу три критерия: общее количество иностранных туристов, расселившихся в коллективных средствах размещения в 2018 году, количество размещенных иностранных гостей за год на 1000 жителей региона и прирост числа зарубежных путешественников по сравнению с предыдущим годом, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Приморского края.
В зависимости от результата все регионы были поделены на три группы: "5 звезд", "4 звезды" и "3 звезды" – в соответствии с обозначениями уровня сервиса, принятыми во всем мире. Приморский край вошел в "золотую" двадцатку, расположившись на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга и улучшив показатель прошлого года на пять пунктов.
"Приморье оказалось на третьем месте неслучайно. Край обошел Московскую область, занявшую четвертое место в рейтинге, по таким показателям, как количество туристов на 1000 жителей и по приросту иностранцев. Он оказался единственным дальневосточным регионом в группе под названием "5 звезд"", – комментируют исследователи.
По словам директора департамента туризма Приморского края Константина Шестакова, несмотря на то, что данный результат промежуточный, для всей команды – это значимая оценка работы по развитию отрасли туризма в регионе.
"Мы, безусловно, продолжим работу по тем направлениям, которые определили для себя в качестве стратегических: это привлечение новых авиа- и круизных компаний, продвижение потенциала всего края и, в частности, Владивостока среди блогосферы Китая и Республики Корея и многие другие", – подчеркнул глава ведомства.
Напомним, туризм – одна из наиболее перспективных отраслей в Приморье. Турпоток в край ежегодно заметно увеличивается. Если в 2015 году регион посетили примерно 2 миллиона российских и зарубежных гостей, то в 2016 году эта цифра составила уже 3 миллиона, а по итогам 2017 года превысила 4 миллиона. В 2018 году турпоток в край превысил 5 миллионов человек. При этом регион установил новый рекорд по приему иностранных путешественников, приняв около 780 тысяч зарубежных гостей. Прирост составил 20%. Это максимальный объем иностранного турпотока, зафиксированный в крае за последние 10 лет.
Отметим, вместе с Приморьем, Москвой и Санкт-Петербургом в ТОП-20 вошли Московская, Калининградская, Нижегородская области, Краснодарский край, Республики Татарстан, Крым и другие регионы.
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