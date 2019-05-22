|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 11 Июня, 15:58 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Олег Кожемяко встретился с дольщиками Снеговой Пади
Об этом заявил Губернатор Приморья Олег Кожемяко на очередной встрече с обманутыми дольщиками в понедельник, 10 июня.
Олег Кожемяко подчеркнул, что поскольку ранее Администрация Приморского края взяла на себя обязательства по строительству домов в Снеговой Пади, он не может оставить этот вопрос без внимания и доведет его до конца, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Приморского края.
"На достройку первых домов – №25 и №26 будут направлены средства краевого бюджета. Это решение поддержали депутаты на заседании Законодательного Собрания 30 мая. После выбора подрядчика строительство домов начнется в сентябре", – заявил Губернатор.
Одновременно с этим идет работа по другим четырем недостроям в микрорайоне, на данный момент степень их готовности составляет от 10 до 40%.
"Сейчас решается, какой банк будет финансировать этот проект под гарантии Администрации Приморского края. В случае сомнений по кредитованию, будем финансировать эти объекты напрямую из краевого бюджета", – обозначил Губернатор.
Напомним, Олег Кожемяко уже неоднократно проводил встречи с обманутыми дольщиками Приморья, в ходе которых рассказывал о мерах, предпринимаемых для решения накопившихся в этом направлении вопросов.
"Проблемы, которые копились годами, невозможно решить за несколько месяцев. Власть берет на себя их решение, наметив определенный путь, и двигаться по нему мы будем шаг за шагом", – ранее отмечал глава края.
- Олег Кожемяко встретился с дольщиками Снеговой Пади
- Приморский край признали третьим в стране по туристской привлекательности
- В Приморье поднимают продовольственный патриотизм
- Юные читатели с нетерпением ждут продолжения "Приключений Кати и Марка"
- Тяговое усилие Уссурийского локомотиворемонтного завода
- Крупнейший портовый оператор может зайти в Приморье
- В Приморье на женьшеневые плантации повезут туристов
- Новый мост на остров Русский пойдет через Елену
- Воспитанники владивостокского яхт-клуба "Семь футов" попали в золотой флот
- Во Владивостоке на проспекте Красного Знамени построят водопровод
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.