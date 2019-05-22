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11 Июня 2019, 18:53 | Регион сегодня |

Редчайшая птица мировой орнитофауны поселилась в Приморье

Учёные Дальневосточного морского заповедника впервые проводят учёт колониальных птиц с помощью беспилотника

Научные сотрудники Дальневосточного морского заповедника приступили  к учёту колониальных птиц на всей акватории Залива Петра Великого. Новый метод позволяет получить более точные данные, основанные на фото и видеоматериалы.

Всего здесь можно встретить более 400 видов птиц, 17 из которых на побережье и островах образуют гнездовые колонии. Среди них есть птицы, занесенные в Международную Красную книгу. Одна из задач проводимых учётов – определить роль заповедника в охране птиц всего Залива. В 2019 году, благодаря Амурскому отделению WWF, появилась возможность использовать методику картирования колоний некоторых видов птиц с помощью беспилотного летательного аппарата. Новый метод позволит наблюдать за птицами, не тревожа их. Российская наука получит более точные данные о популяции, а также, уникальные фото и видео кадры.

 

 

"Очевидно, что птиц привлекает безопасность, обеспеченная заповедным режимом охраны. Уже несколько лет на острове Фуругельма гнездуется редчайшая малая колпица. И число пар растет с каждым годом. Уже сам факт появления таких птиц, как желтоклювая цапля и малая колпица, в Морском заповеднике говорит о том, что существующие условия и охранные меры делают его вполне привлекательным, удобным и безопасным местом для различных птиц", - отмечают учёные.

 

Дальневосточный морской заповедник

 

«Регулярные орнитологические исследования в Заливе Петра Великого проходили с 1963 по 1968 и с 1979 по 1982 годы. Сегодня стоит задача - охватить учетом весь залив в течение одного гнездового сезона. Это необходимо для оценки изменений, которые произошли за 30-летний период. А также, эти данные должны стать основой дальнейшего мониторинга.  Кроме того, мы проводим исследования морских птиц с помощью GPS-GSM трекеров», - сообщают научные сотрудники Игорь Катин и Иван Тиунов.

Вот последние данные по численности некоторых видов.

Малая колпица (на верхнем фото). Несколько лет назад в Морском заповеднике была отмечена редчайшая птица мировой орнитофауны – малая колпица. Недавно был зафиксирован и факт её гнездования на острове Фуругельма.  В 2004-2009 гг.  здесь ежегодно гнездилось 1-3 пары. В 2017 г. было отмечено 11 размножающихся пар малой колпицы, а в 2018 г. – 12 пар.

Большой баклан. Гнездится на островах Фуругельма и Лисий. Согласно данным, полученным в 2000 году, численность этого вида составляла 500 пар.


 

 

В 2018 году общая численность составила 1360-1460 пар. В начале мая 2019 орнитологи  получили достаточно точные данные о численности  большого баклана на острове Фуругельма. Дело в том, что кладка и появление птенцов у него начинается намного раньше, чем у уссурийского баклана. Поэтому, аэросъёмка зафиксировала все гнездящиеся пары.

Серая цапля. В 2019 этом году удалось сделать прекрасные фотографии колонии серых цапель, гнездящихся на острове Фуругельма. Съёмка проводилась с помощью коптера, поднятого в воздух на высоту выше ста метров.


 

Серые цапли – очень осторожные птицы, поэтому посчитать их, не тревожа, всегда было достаточно трудно. В кадр попала, практически, вся колония серых цапель. Первые гнезда серой цапли в заливе Петра Великого были найдены в 60-х годах прошлого века. Общее число по данным исследований, полученных в 2017-2018 годах, составляет около 1000 пар, из которых 500 пар гнездятся на острове Русский и 450 пар - на острове Фуругельма. После обработки фотоматериала, полученного с помощью коптера, специально переданного для подобных целей Амурским филиалом WWF России, можно будет дать точное число гнезд на острове в 2019 году. Удалось выяснить с помощью трекеров что места зимовки цапель расположены в Таиланде, на Корейском полуострове, на побережье Китая, в Гонконге.

Японский (уссурийский) баклан. Гнездится на островах во всех частях залива Петра Великого. В конце прошлого века численность птиц оценивалась в 1500 пар. По данным, полученным в 2017-2018 годах, общая численность составляет около 5 000 пар.

Желтоклювая цапля. В 1998 году на острове Фуругельма были обнаружены первые гнезда этого вида.


 

Зафиксированы 6 пар в 2018 году. Эта цапля включена в Красную книгу Международного союза охраны природы.

Берингов баклан. Гнездится на островах во всех частях залива Петра Великого. В конце прошлого века численность птиц оценивалась в 140 пар. По данным, полученным в 2018 году, общая численность составляет около 3000 пар.

Очковый Чистик. В конце прошлого века, численность очкового чистика оценивалась в 5,5 тыс. пар. По нашим данным, численность этого вида может быть около 6000 пар.

Тупик-носорог. Гнездится на островах Фуругельма, Стенина и Верховского.


 

Общая численность составляет около 3000 пар, большинство из которых (около 2000 пар) гнездятся на острове Фуругельма.

Залив Петра Великого расположен на стыке умеренной  и субтропической зон. Эти условия определяют разнообразие видов животных и растений, обитающих здесь. В Заливе Петра Великого более 50 островов. В 1978 году наиболее интересные территории залива были включены в Морской заповедник.

Цель создания Морского заповедника — сохранение природной среды наиболее богатого по составу морской и островной фауны и флоры залива Петра Великого Японского моря и, прежде всего, генофонда морских организмов.

В сентябре 2003 года заповедник получил статус биосферного резервата ЮНЕСКО за заслуги и значимость находящихся под его охраной животных и растений, сообществ, ландшафтов и природных феноменов.

Новый сайт заповедника: морскойзаповедник.рф  morskoyzapovednik.ru

Фото Марины Скляровой, Игоря Катина, Александра Ратникова.

 

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Дальневосточного морского заповедник  заповедник 


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