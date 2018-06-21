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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 11 Июля, 19:21 |
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В Приморье "офшорная зона" на острове Русский может заработать уже осенью
Это российская альтернатива зарубежных офшорных зон, сообщает ТАСС.
«Этот режим будет активирован в сентябре-октябре», – дал комментарий журналистам Министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
Максим Орешкин отметил, что привлекательность режима САР состоит в том, что это все же российская юрисдикция. «Два аспекта есть у нового режима - это корпоративный и региональный. Корпоративный аспект - это возможность переноса холдинговых структур при сохранении их прав и обязанностей из одной юрисдикции в другую», - пояснил он.
По мнению министра, Дальний Восток благодаря САРу на острове Русский получит дополнительный инструмент к тем преференциальным режимам, которые уже существуют – ТОРам и Свободному порту, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
«САРы должны стать альтернативой зарубежным офшорам. Их цель – привлечение инвестиций в Россию. САРы предлагают более гибкие условия работы международным компаниям», – отметил в свою первый заместитель руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Виктор Пинский.
По мнению депутата, законопроектами создаются такие условия для холдинговых компаний, которые «лучше или хотя бы не хуже, чем за рубежом».
Сейчас на рассмотрении Государственной Думы находится пакет из семи законопроектов, связанных с созданием и особенностями регулирования специальных административных районов на территориях Калининградской области и Приморского края на островах Октябрьский и Русский. Пакет законопроектов направлен на привлечение компаний, зарегистрированных за рубежом, на территорию России. Планируется, что законопроекты о САРах будут приняты до конца весенней сессии.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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