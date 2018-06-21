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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 11 Июля, 19:21 |
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Жители Владивостока требуют увеличить штрафы за стихийные свалки и парковку на газонах
56 % владивостокцев проголосовали за увеличение штрафа за организацию несанкционированных свалок.Таковы результаты опроса на сайте администрации Владивостока vlc.ru. 30 % респондентов проголосовали за то, чтобы повысить штраф за автопарковку на газонах, 14 % - за размещение незаконной рекламы.
Несанционированные свалки действительно являются в краевом центре большой проблемой. Ежедневно сотрудники муниципального предприятия «Содержание городских территорий» вручную ликвидируют залежи мусора, которые нерадивые граждане образуют в непредназначенных для этого местах.
«Недавно такие стихийные свалки были убраны на улицах Цимлянской, Катерной, Докучаева, Сахарный ключ, Слуцкого, в Хабаровском переулке и многим другим», – рассказали специалисты предприятия.
Ситуацию способны исправить новые правила благоустройства, жёсткие штрафы и общественный контроль. В настоящее время по поручению главы приморской столицы Виталия Веркеенко разработаны новые Правила благоустройства территории Владивостокского городского округа. Они предусматривают, в том числе, увеличение штрафов за образование стихийных мусорных свалок. Документ размещен на официальном сайте администрации. 20 июля в администрации города (Океанском пр., 20) состоится собрание участников публичных слушаний. Начало в 10.00, вход свободный. Для того чтобы замечания и предложения были зарегистрированы и внесены в протокол, гражданам необходимо иметь с собой паспорт.
По поручению главы Владивостока специалистами коммунальных и дорожных служб уделяется особое внимание санитарному состоянию города. Ежедневно на улицах приморской столицы работают около 60 единиц спецтехники и более 200 сотрудников МБУ «Содержание городских территорий». Они убирают мусор, пыль и грязь с городских дорог, очищают леера, тротуары и остановочные пункты, решетки ливневой канализации, ведут замену и обслуживание дорожных знаков, уборку скверов и парков, высаживают цветы, деревья и кустарники и ухаживают за зелеными насаждениями. Специалисты СГТ делают всё, чтобы сделать Владивосток еще чище, уютнее и красивее.
Правилами благоустройства регулируется широкий круг норм обустройства и содержания территории Владивостока. Так, в документе прописано, что можно размещать на территориях общего пользования и что запрещено, установлены требования к фасадам зданий и сооружений, нормы содержания зеленых насаждений, установки, содержания и вывоза мусорных контейнеров. Большой список правил разработан в отношении территорий, занятых зелеными насаждениями. Прописаны нормы участия граждан в организации благоустройства, контроля за соблюдением правил и ответственности граждан и организаций за их нарушения.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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