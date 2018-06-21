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В 20 минутах от Владивостока вырос коттеджный поселок из 38 домов

Поселок рассчитан на 373 домовладения. Рыночная стоимость 1 кв. м жилья - от 60 до 80 тысяч рублей

В эксплуатацию введена первая очередь домов загородного поселка «Новый Де-Фриз» под Владивостоком. Проект по созданию коттеджного поселка с коммуникациями «под ключ» и развитой инфраструктурой реализует компания «ДНС Дом» в качестве резидента ТОР «Надеждинская» по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока».

 


 

 

 

 

 

 

В рамках завершения первого этапа реализации проекта инвестор организовал ознакомительную экскурсию по объектам поселка и провел презентацию домов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

«38 домов построено в рамках первой очереди. Всего поселок рассчитан на 373 домовладения. Полностью строительство будет завершено в июле 2019 года, - говорит директор ООО «ДНС Девелопмент» Александр Голутвин. - Стоимость реализации проекта составляет около 1,5 млрд рублей. Рыночная стоимость одного квадратного метра жилья варьируется от 60 до 80 тысяч рублей за квадратный метр. Цена зависит от конфигурации, в нее входит все: благоустройство, земля, теплые полы, внутридомовые сети».

Первый заместитель генерального директора АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Владимир Печурчик, принявший участие в церемонии запуска первой очереди поселка, поздравил резидента территории опережающего развития с успешной реализацией проекта, отметив, что компания «ДНС Дом» в полной мере выполняет свои обязательства по соглашению об инвестиционной деятельности с Корпорацией. Также Владимир Печурчик выразил уверенность в дальнейшем активном развитии проектов группы компаний DNS.

Полностью возведенный поселок будет состоять из таунхаусов двух типов, дуплексов, одноэтажных и двухэтажных коттеджей пяти типов. Новое жилье позиционируется как наиболее подходящее для молодых и амбициозных предпринимателей и высококвалифицированных специалистов, реализующих проекты на территориях опережающего социально-экономического развития. В настоящее время идет активное бронирование домов и заключение сделок. При этом сотрудники компании, принимающие непосредственное участие в строительстве поселка, уже приобрели несколько домов для постоянного проживания.

Помимо комфортабельного жилья, резидент строит многофункциональный центр площадью около 1 152 квадратных метров с предусмотренными пространствами для коворкинга, конференц-залами, кафе, в которых можно будет в деловой обстановке обсудить проект с заказчиком или устроить мозговой штурм всей проектной командой. При создании многофункционального центра будут учтены модные тенденции строительства – индустриальность, функциональность и эстетика.

По словам Александра Голутвина, строительство многофункционального центра находится на этапе создания фундамента. Завершение строительства намечено на сентябрь 2018 года.

Загородный поселок расположен на полуострове Де-Фриз. Удобное транспортное сообщение - всего 20 минут до Владивостока, 15 минут до города Артем и аэропорта. Территория окружена лесным массивом, вблизи нет промышленных предприятий, близко расположен выход к морю.

Технология строительства домов – каркасно-панельная с использованием SIP- панелей. Данная технология активно применяется в строительстве в России и за рубежом, и постоянно совершенствуется. Отметим, что ДНС Девелопмент запускает собственное производство SIP- панелей на базе частного промышленного парка «Авиаполис Янковский», что позволит держать высокий уровень качества основных строительных конструкций домов и высокий темп строительства поселка.

Напомним, ТОР «Надеждинская» - многопрофильная производственно-логистическая площадка, удобно расположенная в 32 км от Владивостока, в Надеждинском районе Приморского края. Это первая в Приморье территория опережающего развития, созданная Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 года. На данной территории опережающего развития на сегодняшний день зарегистрированы 43 резидента. С момента принятия федерального закона «О территориях опережающего социально-экономического развития» общее количество инвесторов, получивших статус резидентов 18 дальневосточных ТОР, достигло 281. Сумма заявленных инвестиций составляет более 2,29 трлн рублей. Выполнение проектов позволит создать около 50 тыс. новых рабочих мест.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: жилье  ТОР 


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Комментарии
  • Псевдоним15:12, 11.07.2018

    Сколько стоит такой домишко и сколько будет выходить по комуналке?
  • Местный16:23, 11.07.2018

    "Спичечные" коробенки по цене капитального, кирпичного дома. Интересно, а если бы дома были из кирпича, то цена 1 кв. м. была бы наверное 180 т. р. ?! Учитывая как сейчас строят "горе строители", которых постоянно гонят, что бы побыстрее спихнуть новострой, то все это с виду комфортное жилье начнет разваливаться после первой же зимы! А фирма, которая строила, с набитыми карманами само-аннулируется и предьявлять по гарантии будет некому!
  • Псевдоним18:02, 11.07.2018

    Ха-ха. . Коробчёнки типа мадэ ин пиндостат, даже планировка и территория точная копия, не понятно из чего слепленные выдаются за супер дома. . . . а ценник, как будто сараюшки отделаны сусальным золотом. . . реальная цена за квадрат этих произведений зодчества максимум 1. 5 - 2. 0 тыс. ББРок и то в базарный день. . . . . . .
  • romanbarkov18:24, 11.07.2018

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