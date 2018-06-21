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Dassault Systemes готов сделать Владивосток "умным" городом
Генеральный партнёр Всемирного саммита городов - компания Dassault Systèmes предложила Владивостоку свои решения по цифровизации управления городским хозяйством. Рабочую встречу с мировым лидером в этой области провел глава города Виталий Веркеенко на площадке саммита, который проходит в эти дни в Сингапуре, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
Владивосток – главный российский город в АТР, который активно интегрируется в экономику макрорегиона, отметили представители компании, инициировав встречу с мэром приморской столицы для обсуждения перспектив сотрудничества.
«Dassault Systèmes является мировым лидером в области цифровизации различных отраслей, разрабатывая виртуальную среду для реализации инновационных проектов. Мы работаем более чем в 140 странах мира, предлагая межотраслевые инновационные решения в таких областях, как модернизация промышленности, «умные» города, медицина, образование и исследования, а также ресурсы и энергетика в долгосрочной перспективе. Наша компания выступает генеральным партнером Всемирного саммита, активно поддерживая его цель - поиск и внедрение инноваций для решения задач, стоящих сегодня перед городами. «Умная» инфраструктура города-государства Сингапура построена на технологиях Dassault Systèmes», - рассказали представители компании.
Специалисты продемонстрировали главе Владивостока передовые решения в сфере городского управления, в том числе проект «Виртуальный Сингапур».
«В концепции Dassault Systèmes человек является центральным элементом развития города и территорий, что позволяет городам, бизнесу и жителям работать, как единая система, а также использовать технологии виртуального моделирования для успешного внедрения новаций. Система «Умный город» и различные приложения, реализованные на этой базе, обеспечивают взаимосвязь федеральных, территориальных и коммерческих проектов для повышения качества жизни, помогая городу в полной мере реализовать свой потенциал. Платформа обеспечивает преемственность цифровой информации между фазами жизненного цикла объекта и разномасштабными объектами управления: здание – инфраструктура – объект – территория», - отметили эксперты.
Виталий Веркеенко высоко оценил предложенные решения. По мнению главы Владивостока, технологии «умного» города помогут оптимизировать и сделать более эффективными многие городские процессы, обеспечив прорыв в его развитии.
«Такие решения давно стали общепринятой мировой практикой и успешно применяются во многих городах мира, городах, на которые хочется быть похожими. Владивостоку необходима цифровизации многих сфер управления городскими процессами, в том числе градостроительного планирования. Благодаря японским партнёрам город получил современную концепцию развития в виде мастер-плана. В нем учтены все особенности территории и мировые тенденции и решения, которые обсуждаются на полях саммита, крупные инфраструктурные проекты и комплексное развитие городских территорий. Мы намерены перейти к его реализации. Передовые решения в области цифровизации и технологии виртуального города помогут быстрее и эффективнее решить эту задачу», - подчеркнул Виталий Веркеенко.
Фото Юлии Шатиной
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в Сингапуре тоже ямы на дорогах и разметки нет ?
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