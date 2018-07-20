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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 14 Августа, 07:17 |
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$130 млн планируют вложить корейские инвесторы в рыбоперерабатывающий комплекс на Приморье
«Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве подписан в присутствии заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева», - уточнил генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) Леонид Петухов.
Меморандум заключен между Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, компанией Корея Трейдинг энд Индастриз (Korea Trading & Industries), Управлением порта Пусан (Busan Port Authority), Юнико Лоджистикс (UNICO Logistics) и Кориан Сифудс (Korean Seafoods).
Предполагается, что рыбопромышленный комплекс будет построен на территории Приморского края в районе мыса Назимова (г.Владивосток) в случае победы консорциума инвесторов на открытых конкурсных процедурах права пользования данным имущественным комплексом. Площадка обладает всей необходимой инфраструктурой: причальной стеной, доступом к железнодорожному пути, инженерными сетями.
В состав комплекса войдут холодильник на 50 тыс. тонн единовременного хранения, зоны для перевалки, сортировки и инспекции рыбопродукции, рыбоперерабатывающий комплекс по производству филе, фарша, рыбной муки и жира мощностью до 40 тыс. тонн рыбопродукции в год, административные и офисные помещения.
Общий объем инвестиций в проект составит 130 млн долларов, будет создано более 70 рабочих мест.
Напомним, меморандум подписан в рамках деловой программы III Восточного экономического форума, который состоялся 6-7 сентября во Владивостоке.
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