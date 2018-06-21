|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 13 Июля, 16:34 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Два жилых комплекса построит инвестор Свободного порта Владивосток в Приморье
В рамках инвестиционного проекта планируется строительство современных жилых комплексов - «Куйбышева» в городе Находка и «Нерчинская» во Владивостоке. Общий объем частных капиталовложений в проект составит 2,4 млрд рублей. Реализация проекта позволит создать 38 рабочих мест.
Строительство двух жилых комплексов является вкладом в социально-экономическое развитие территории свободного порта Владивосток и удовлетворения потребительского рынка жилья, создавая современное, качественное и доступное жилье. «Сегодня мы провели все необходимые подготовительные работы и приступили к строительству комплексов. До 2019 года планируем завершить строительство.
Бай Личэн, генеральный директор компании «Приморстрой»
Проект предполагает строительство комплексов премиум-класса с квартирами свободной планировки и двухкомнатными квартирами, детской игровой и спортивной площадками, административными помещениями, подземной и наземной автопарковками. В городе Находка будет возведено 16 этажное здание, во Владивостоке высота комплекса составит 30 этажей.
- Жителям Владивостока предложат уникальную зону отдыха "Пинарий"
- Купить билеты онлайн на главные культурные события Владивостока стало еще проще
- По Владивостоку пройдет Нептун и его свита
- Посол Франции в России Сильви Берманн примет участие в ВЭФ во Владивостоке
- Жители Приморья могут бесплатно привить своих домашних животных
- В Приморье бесплатно принимают биометрические данные
- Из Владивостока в китайский Цицикар начал летать Bombardier
- Во Владивостоке идут проверки жилья по фактам незаконных перепланировок
- Жители Владивостока смогут "собрать" ягоду и "половить" рыбу на центральной площади
- Во Владивостоке, спустя 90 лет, легендарная "звезда" мира кабуки даст два спектакля
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.