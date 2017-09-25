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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 12 Октября, 21:26 |
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Центр международного сотрудничества будет создан в Приморье на острове Русский
Проект планируется реализовать в рамках утвержденной Правительством России концепции развития остров Русский.
Вице-премьер отметил важность развития инноваций на Дальнем Востоке. «Представленный проект предусматривает развитие именно в этом направлении. Опираясь на задачу, обозначенную главой государства, мы готовы оказать всестороннее содействие всем инвесторам, готовым зайти на российский рынок инноваций. Это важное направление в развитии Дальнего Востока, и можно не сомневаться в его поддержке со стороны Правительства Российской Федерации», – считает Юрий Трутнев.
«Я рад находиться здесь и благодарен за уделенное нам время. Российско-китайский диалог мы намерены развивать по направлению Дальнего Востока и сибирских регионов России. И надеемся на получение поддержки со стороны российского Правительства. В особенности по некоторым проектам. В частности, предлагаем создать на острове Русский в Приморском крае Центр международного сотрудничества – Дальневосточный город здоровья, науки и инноваций, который будет способствовать развитию роста туризма, медицинских услуг и подобных направлений», – отметил в свою очередь Чжэн Юань.
По словам Чжэна Юаня, готовность принять участие в проекте выразили Центр исследования и планирования «Шелкового пути», Фонд «Шелкового пути», Государственный банк развития Китая, Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона, Китайская холдинговая корпорация Чэнтун Лтд., Компания здравоохранения Чаншэнюань, Инвестиционная компания Циньхуандао Чжунминь, строительная компания «Армада».
В мероприятии приняли участие Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, представители руководства Министерства здравоохранения России, Росимущества, АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» и ГК «Национальная химическая группа». С китайской стороны в обсуждении приняли участие посол Китайской народной республики в Российской Федерации Ли Хуэй, руководство Центра исследования и планирования «Шелкового пути», Общества российско-китайской дружбы народов и Корпорации Changsheng Health Management.
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