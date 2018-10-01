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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Приморском крае разрушено около 600 мостов
Рабочая встреча Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева и врио Губернатора Приморского края Олега Кожемяко состоялась в среду, 10 октября, в Москве. Обсуждались, в частности, ход ликвидации последствий недавнего наводнения в крае и меры по недопущению таких происшествий в будущем.
"Олег Николаевич, вы у нас бывалый губернатор, руководили разными субъектами Российской Федерации. Сейчас Вам доверено исполнять обязанности губернатора в Приморском крае. Там есть и очень хорошие перспективы развития, и очень существенные проблемы, которые накоплены были за последние годы, даже десятилетия. На чем хотели бы сейчас сконцентрироваться?" - задал вопрос Дмитрий Медведев.
Врио Приморского края Олег Кожемяко рассказал о своем понимании первоначальных задач: "Сейчас необходимо завершить работу, связанную с ликвидацией последствий наводнения. По населенным пунктам очень много разрушенных дорог, есть еще места, которые отрезаны от сообщения: не восстановлены мосты, людям приходится пользоваться переправами. Разрушено порядка 600 мостов. Поэтому, конечно, необходима помощь федерального центра, и финансовая, с тем чтобы в установленном порядке, шаг за шагом восстанавливать мосты, дороги, потому что нет даже по многим населенным пунктам автобусного сообщения".
Необходимо кардинально решать вопросы, особенно по ряду муниципальных образований, по ряду городов, таких как Уссурийск, Лесозаводск, Дальнегорск, Спасск-Дальний, – это строительство дамб и берегоукрепление. Последние шесть лет Приморье подвергается наводнениям ежегодно. В этом году несколько наводнений.
"Мы выделяем большие средства на выплату пострадавшим. Но самое главное, что люди уже теряют веру в то, что можно будет когда-нибудь защитить их от наводнений. Покидают насиженные места, потому что каждый год приходится восстанавливать свой дом", - подчеркнул Олег Кожемяко.
Дмитрий Медведев потребовал рационального решения, комплексный план, связанный с угрозами наводнений.
"Мы их с вами административными актами не ликвидируем, естественно", - подытожил Председатель Правительства РФ.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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