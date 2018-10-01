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Оглашен окончательный полный список праздников и выходных в 2019 году
Российский кабинет министров утвердил праздничный календарь страны на следующий год, сообщает «Парламентская газета».
Соответствующее постановление правительства РФ от 1 октября 2018 года № 1163 «О переносе выходных дней в 2019 году» вступает в силу сегодня, 11 октября.
Выходные в будущем году переносятся с субботы 5 января на четверг 2 мая, с воскресенья 6 января на пятницу 3 мая и с субботы 23 февраля на пятницу 10 мая.
В итоге новогодние каникулы россиян продлятся десять дней — с воскресенья 30 декабря 2018 года до вторника 8 января 2019 года включительно.
Два выходных — 23 и 24 февраля — приурочены к Дню защитника Отечества, три — с 8 по 10 марта — к Международному женскому дню.
Праздник Весны и Труда ознаменуется пятидневным отдыхом — с 1 по 5 мая. День Победы страна будет отмечать четыре дня — с 9 по 12 мая.
На День России приходится один выходной — 12 июня. Празднование Дня народного единства продлится три дня — со 2 по 4 ноября.
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