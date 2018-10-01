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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 12 Октября, 02:42 |
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Во Владивостоке на популярный маршрут вышел новый автобус, стоимостью 10 млн рублей
Новый автобус МАЗ (Минского автомобильного завода) вышел сегодня во Владивостоке на маршрут № 15 «Изумруд – ДВФУ – Океанариум». Такой подарок городу сделало АО «Нефтегазхолдинг». Автобус передан на баланс муниципальному предприятию «ВПОПАТ-1», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
Автобусом вместимостью более ста пассажиров сегодня могут воспользоваться как студенты и преподаватели ДВФУ, так и местные жители, а также туристы. Но в первую очередь ему, конечно, рады учащиеся университета, которым приходится добираться на остров Русский и возвращаться домой несколько раз в неделю, а это многие часы дороги.
«В таком автобусе приятно не только ехать – в нем удобно готовиться к лекции, - поделился своим мнением о новой машине студент ДВФУ Артем Кульков. – Очень удобные сиденья, поручни, в салон легко заходить, потому что автобус низкопольный. Да и дышится в новом автобусе легче, атмосфера какая-то доброжелательная».
Новый автобус собран в Минске. Его стоимость составляет 10 миллионов рублей.
«Наша компания приняла решение предоставить мэрии Владивостока новый автобус на безвозмездной основе, - в сентябре, когда шла процедура передачи автобуса городу, рассказал представитель компании АО «Нефтегазхолдинг» Дмитрий Ростиславов. - Надеемся, что с ним жизнь студентов будет более комфортной».
Напомним, в этом году во Владивостоке начался процесс модернизации работы общественного транспорта. О ее необходимости не раз подчеркивал в своих выступлениях и на различных встречах глава города Виталий Веркеенко.
«Автобусы во Владивостоке должны быть новыми, чистыми, оборудованными системами видеонаблюдения, спутникового слежения, обязательно с безналичной системой оплаты проезда, эффективно работающей системой, - уверен он. - Этот стандарт должен распространяться на все виды транспорта, для того чтобы можно было предусмотреть абонементы, сквозные билеты и льготный проезд».
Большим событием для города стало недавнее решение об определении подрядчика для внедрения системы безналичного проезда в общественном транспорте. До конца года она должна заработать во всех автобусах, трамваях, троллейбусах и на морском транспорте Владивостока. Такую работу проведет ПАО «Сбербанк». Система позволит организовать мониторинг перевозки пассажиров и багажа, а также обеспечит учет и контроль сбора оплаты за проезд.
На линии город – остров Русский во Владивостоке сегодня работают более 50 автобусов. Это восемь городских маршрутов: № 15, 22, 29, 63, 74, 75, 76 и 77.
Анастасия Котлярова (фото)
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Наши эксплуатационники угробят и его.
автор статьи ты что курил? как он может в себя вмещать более ста людей, там что три яруса?
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