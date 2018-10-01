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В Приморье созданы десерты, укрепляющие иммунитет и замедляющие старение

Биологически активные вещества плодов дальневосточного дикороса имеют широкие показания

Специалисты-технологи продуктов питания Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) создали серию новых десертов с использованием околоплодника маньчжурского ореха. Прежде неприметное сырье стало важным ингредиентом широкого ассортимента сладостей: от карамели и мармелада до воздушных кремов. Ученые отмечают, что биологически активные вещества плодов дальневосточного дикороса стимулируют иммунитет и замедляют процессы старения, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в ДВФУ.

Исследователи разработали рецепты мармелада, воздушного крема, леденцовой карамели и пищевого красителя. На новые технологии ученые ДВФУ получили семь патентов.

Изучением свойств необычного сырья и получением из него ценных продуктов питания занимаются сотрудники департамента пищевых наук и технологий Школы биомедицины ДВФУ под руководством профессора Людмилы Левочкиной. Как сообщила ведущий разработчик, из высушенного околоплодника ореха маньчжурского получают порошкообразное вещество, которое используют для приготовления десертов, а из экстракта околоплодника — сухой краситель.

«Орех маньчжурский содержит большое количество биологически активных веществ: юглон, который стимулирует иммунитет и обладает общеукрепляющим действием, рутин или витамин P, кверцетин, замедляющий процессы старения. Это растение широко использовали коренные народы Дальнего Востока как целебный продукт. Экстракт околоплодника является естественным консервантом, сохраняет продукт до 90 дней, обладает антиоксидантными и другими полезными свойствами. Сладости на его основе станут не только оригинальным деликатесом, но и принесут пользу», — сообщила Людмила Левочкина.

Ученые намерены продолжить исследования необычного сырья. Эксперименты показали, что его использование в различных соотношениях дает интересные результаты. Цвет может варьироваться от желтого до темно-коричневого, вкус — от нейтрального до йодистого, а наиболее ценным является околоплодник молочной стадии зрелости. Разнообразие свойств околоплодника дает возможности экспериментировать и создавать на его основе новые полезные пищевые продукты.

В разработке оригинальных десертов принимают участие доцент Наталья Чеснокова, аспирант Тамара Левчук, магистрант Евгений Колотуша и студенты департамента пищевых наук и технологий Школы биомедицины ДВФУ.

Ученые Дальневосточного федерального университета являются авторами многочисленных разработок инновационных продуктов питания на основе дальневосточного сырья. Ими созданы колбаса и сосиски «Бриз» с ламинарией, хлеб «Ульвин» с добавлением водорослей, майонезный соус, обогащенный каратиноидами из морских моллюсков, шоколад с добавлением экстракта женьшеня, «наношоколад» с добавками из морских водорослей, инновационные майонезы, мармелады и желе с использованием дальневосточных ингредиентов и другие.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: десерты  патенты  ДВФУ 


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Комментарии
  • Неедрос19:39, 11.10.2018

    Чтобы до медвепутинской пенсии дотянуть!)))). . . .
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