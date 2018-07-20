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Среда| 25 Июля, 13:23 |
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В октябре пассажиропоток аэропорта Владивосток увеличился на 21%
На внутренних направлениях пассажиропоток составил 119 тыс. пассажиров (+19%), на международных – 47 тыс. пассажиров (+ 27%), сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в АО «Международный аэропорт Владивосток».
Наибольший рост на международных воздушных линиях отмечен на китайском направлении, где пассажиропоток увеличился на 61%. На рейсах в Юго-Восточную Азию прирост составил +33%. Продолжается стабильный рост и на южнокорейском направлении (+14%), а также на 12% вырос пассажиропоток в Японию.
Наибольшее увеличение пассажиропотока на внутренних авиалиниях обеспечили следующие направления: Новосибирск, Петропавловск-Ка мчатский, Хабаровск и Южно-Сахалинск, на международных маршрутах - Шанхай, Сеул, Тяньцзинь, Пусан и Пекин.
Лидерами по динамике роста на внутренних воздушных линиях стали следующие направления: Владивосток - Чита (+217%), Владивосток - Новосибирск (+120%), Владивосток – Петропавловск - Камчатский (+33%); на международных воздушных линиях - Владивосток – Бангкок (+130%), Владивосток – Пекин (+79%), Владивосток – Харбин (+58%).
По итогам 10 месяцев 2016 г. воздушная гавань Приморья оказала услуги 1 млн 569 тыс. пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий пассажиропоток дальневосточного аэропорта вырос на 8%. На внутренних воздушных линиях обслужено 1 млн 101 тыс. путешественников , на международных воздушных линиях - 468 тыс. человек (+ 24%). При этом на китайском направлении прирост пассажиропотока составил +64%, на южно-корейском +18%.
Продолжают активное развитие внутрикраевые перевозки в населенные пункты Приморского края. Количество обслуженных пассажиров за 10 месяцев 2016 г. выросло до 18,8 тыс. человек.
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