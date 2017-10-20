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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 11 Ноября, 21:08 |
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Московский заказчик получил первый катер от резидента Свободного порта Владивосток
Он также сообщил, что всего компанией изготовлено три таких катера, в следующем году планируется изготовить больше 20. «Композитное кораблестроение» также продолжает работать над созданием 12-метрового прогулочного катамарана Pacifico Voyager 117 и 10-метрового Pacifico Adventure 99, строительство которых планируется завершить к началу навигации 2018 года.
Напомним, для инвесторов Свободного порта Владивосток предусмотрен целый ряд налоговых льгот. Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка неоднократно подчеркивал, что «Благодаря новым мерам поддержки инвесторов — территориям опережающего развития, Свободному порту Владивосток, целевой национальной помощи инвестиционных проектов, льготному финансированию Фонда развития Дальнего Востока — уже сейчас создаются новые заводы, новые учреждения, новая инфраструктура».
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