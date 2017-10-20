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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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"Социальный автобус" во Владивостоке будет работать до конца марта
В пятницу, 10 ноября, во Владивостоке возобновилась благотворительная акция «Социальный автобус». В первый день работы социального автотранспорта за срочной помощью обратились 45 жителей.
Как рассказали в департаменте труда и социального развития Приморского края, социальные работники раздавали нуждающимся продуктовые наборы и теплую одежду. Некоторым понадобилась консультативная помощь по разным бытовым вопросам.
Организаторы акции – Приморский центр социального обслуживания населения (ПЦСОН) – отметили, что «Социальный автобус» во Владивостоке будет работать до конца марта на уже известном для многих горожан маршруте: каждую пятницу с 9.00 до 13.00 в районе площади Луговой.
На следующей неделе к акции присоединится Находкинский филиал ПЦСОН. Уточнить даты выезда и маршрут «Социального автобуса» в Находке можно по телефону 8 (4236) 760-225.
Напомним, благотворительная акция «Социальный автобус» была объявлена в Приморском крае в ноябре 2013 года. Этот совместный проект ПЦСОН и департамента труда и социального развития края нашел отклик у приморцев.
«Люди, которые в силу различных причин оказались один на один с проблемами или остались на улице, – это тоже часть общества. Иногда достаточно протянуть им руку помощи в виде элементарного горячего чая и булки в зимние холода. Мы благодарны всем, кто это понимает и поддерживает нас. Это и предприниматели, и рядовые граждане», – подчеркивает директор департамента Лилия Лаврентьева.
Глава ведомства убеждена, что очередной сезон не станет исключением. Неравнодушных приморцев, имеющих возможность поддержать самым необходимым земляков, попавших в трудную жизненную ситуацию, просят обращаться в Приморский центр социального обслуживания населения по адресу: Владивосток, улица Иртышская, 8. Телефон: 8 (423) 260-43-19.
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