|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 11 Декабря, 19:46 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Приморье рассчитывает на рост турпотока из Королевства Таиланд и южных провинций Китая
Во Владивостоке состоялась встреча в формате b2b между представителями азиатских авиакомпаний и региональными туроператорами. Мероприятие прошло в рамках ФАМ-тура, организованного Международным аэропортом Владивосток при поддержке департамента туризма Приморского края.
Как рассказал заместитель директора департамента туризма Владимир Щур, туристический потенциал Приморья, а также мощности аэропорта позволяют активно взаимодействовать с турбизнесом Азиатско-Тихоокеанского региона.
«Благодаря таким встречам увеличивается количество регулярных и чартерных авиарейсов во Владивосток. По результатам последнего ФАМ-тура, который был организован весной этого года, был запущен чартерный авиарейс на остров Чеджу в Республику Корея, а также прорабатывается вопрос об открытии рейса во Вьетнам. Для нас успешные результаты переговоров означают расширение линейки авиарейсов, повышение узнаваемости Владивостока на туристическом рынке Азиатско-Тихоокеанского региона и, безусловно, увеличение турпотока», – рассказал Владимир Щур.
Он добавил, что если говорить о въездном туризме, то Приморье особенно рассчитывает на увеличение объемов туристического потока из южных провинций Китая, а также из Макао и Гонконга. Кроме того, в этот раз в переговорах приняли участие представители авиакомпаний из Камбоджи и Таиланда – эти направления новые для Приморья.
Отметим, по словам начальника отдела авиационного маркетинга дирекции по авиационной коммерции аэропорта Владивосток Дмитрия Хазина, аэропорт прилагает большие усилия для разработки новых международных авиарейсов.
«В этот раз мы пригласили представителей авиакомпаний лично познакомиться с Приморским краем и Владивостоком. По итогам ФАМ-тура мы рассчитываем не только увеличить пассажиропоток на уже существующих авиалиниях, но и открыть новые направления», – отметил он.
Всего на встрече присутствовало более 10 представителей авиакомпаний из стран Юго-Восточной Азии – по словам организаторов, это те компании, которые рассматривают Владивосток как один из наиболее перспективных городов в рамках установления сотрудничества с Россией – как в плане географического положения, так и благодаря стремительному развитию туристического направления, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморского края.
«Мы замечаем большой спрос туристов из России на поездки в Королевство Таиланд, поэтому нам было бы интересно напрямую взаимодействовать с этим туристическим рынком. В то же время мы можем сотрудничать и в обратном направлении, и тайцы будут ездить не только в Корею и Японию, но и откроют для себя Россию. Мы уже сотрудничаем с некоторыми российскими авиакомпаниями и не видим никаких препятствий в развитии нового направления, тем более что Владивосток расположен очень удачно относительно азиатских стран, а аэропорт проявил себя как потенциально надежный партнер», – рассказал г-н Сукканат Хирантиаранакул, представитель компании Bangkok Airways.
Стоит отметить, что совместно с некоторыми авиакомпаниями прибыли туроператоры, чтобы составить для себя представление о Приморском крае и сформировать готовое предложение для туристов. Так, например, генеральный директор туркомпании Ocean Melody Group г-жа Ван из города Шеньчжень рассказала, что знакомство с Владивостоком было приятным.
«Я рада, что у нас есть возможность узнать о таком месте, как Приморский край. Я думаю, нам будет о чем рассказать нашим туристам, и Владивосток заинтересует их своим уникальным обликом. Открытие авиасообщения сделает Приморье более доступным для наших туристов, мы сможем предлагать им возможность посмотреть настоящий русский балет, совершить морские прогулки, побывать в китайских кварталах, отведать местной дальневосточной кухни, а также организовать путешествие по Транссибирской магистрали до других городов России. Мы будем поддерживать взаимодействие в плане обмена информацией», – отметила г-жа Ван.
По мнению главы департамента туризма Приморского края Константина Шестакова, совместная работа региональных туроператоров, международного аэропорта и краевых профильных ведомств позволит сделать Владивосток доступным как в плане транспортной логистики, так и в плане информационного взаимодействия.
«Мы очень рады, что Международный аэропорт Владивосток и зарубежные компании, в частности Changgi, заняли такую активную позицию в продвижении Приморского края по авиационному направлению и оказывают значительную поддержку в привлечении новых партнеров. Безусловно, транспортная доступность и удобная логистика – это дополнительный импульс, который дает возможность региону развивать как внутренний, так и въездной туризм, а также положительно сказывается на развитии международного сотрудничества. Благодаря работе наших туроператоров и Туристско-информационного центра наш регион становится более привлекательным и интересным для стран АТР», – отметил директор департамента.
Увеличение линейки прямых и чартерных рейсов способствует тому, что Приморье расширяет свое присутствие на международном туристском рынке. Кроме того, и жители Приморского края получают больше возможностей для путешествий, добавил эксперт.
- Во Владивостоке заканчивается прием заявок на конкурс концепций и эскизных проектов Нагорного парка
- Концепцию развития острова Русский расписали на десять лет
- Приморье поделят на восемь зон
- Приморье рассчитывает на рост турпотока из Королевства Таиланд и южных провинций Китая
- Владивосток теперь можно "попробовать" на звук
- В Приморье обсудили эффективность работы режимов ТОР и СПВ
- Международная съемочная группа National Geographic приступила к съемкам в Приморье
- В Приморье 14 пунктов пропуска из 15 требуют реконструкции
- В Приморье будут производить метанол и аммиак
- В Приморье рыбаки увеличили вылов трески и камбалы
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.