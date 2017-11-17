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11 Декабря 2017, 09:00 | Регион сегодня |

Приморье рассчитывает на рост турпотока из Королевства Таиланд и южных провинций Китая

Туристический потенциал Приморья и международный аэропорт Владивосток к этому готовы

Во Владивостоке состоялась встреча в формате b2b между представителями азиатских авиакомпаний и региональными туроператорами. Мероприятие прошло в рамках ФАМ-тура, организованного Международным аэропортом Владивосток при поддержке департамента туризма Приморского края.

Как рассказал заместитель директора департамента туризма Владимир Щур, туристический потенциал Приморья, а также мощности аэропорта позволяют активно взаимодействовать с турбизнесом Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Благодаря таким встречам увеличивается количество регулярных и чартерных авиарейсов во Владивосток. По результатам последнего ФАМ-тура, который был организован весной этого года, был запущен чартерный авиарейс на остров Чеджу в Республику Корея, а также прорабатывается вопрос об открытии рейса во Вьетнам. Для нас успешные результаты переговоров означают расширение линейки авиарейсов, повышение узнаваемости Владивостока на туристическом рынке Азиатско-Тихоокеанского региона и, безусловно, увеличение турпотока», – рассказал Владимир Щур.

Он добавил, что если говорить о въездном туризме, то Приморье особенно рассчитывает на увеличение объемов туристического потока из южных провинций Китая, а также из Макао и Гонконга. Кроме того, в этот раз в переговорах приняли участие представители авиакомпаний из Камбоджи и Таиланда – эти направления новые для Приморья.

Отметим, по словам начальника отдела авиационного маркетинга дирекции по авиационной коммерции аэропорта Владивосток Дмитрия Хазина, аэропорт прилагает большие усилия для разработки новых международных авиарейсов.

«В этот раз мы пригласили представителей авиакомпаний лично познакомиться с Приморским краем и Владивостоком. По итогам ФАМ-тура мы рассчитываем не только увеличить пассажиропоток на уже существующих авиалиниях, но и открыть новые направления», – отметил он.

Всего на встрече присутствовало более 10 представителей авиакомпаний из стран Юго-Восточной Азии – по словам организаторов, это те компании, которые рассматривают Владивосток как один из наиболее перспективных городов в рамках установления сотрудничества с Россией – как в плане географического положения, так и благодаря стремительному развитию туристического направления, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморского края.

«Мы замечаем большой спрос туристов из России на поездки в Королевство Таиланд, поэтому нам было бы интересно напрямую взаимодействовать с этим туристическим рынком. В то же время мы можем сотрудничать и в обратном направлении, и тайцы будут ездить не только в Корею и Японию, но и откроют для себя Россию. Мы уже сотрудничаем с некоторыми российскими авиакомпаниями и не видим никаких препятствий в развитии нового направления, тем более что Владивосток расположен очень удачно относительно азиатских стран, а аэропорт проявил себя как потенциально надежный партнер», – рассказал г-н Сукканат Хирантиаранакул, представитель компании Bangkok Airways.

Стоит отметить, что совместно с некоторыми авиакомпаниями прибыли туроператоры, чтобы составить для себя представление о Приморском крае и сформировать готовое предложение для туристов. Так, например, генеральный директор туркомпании Ocean Melody Group г-жа Ван из города Шеньчжень рассказала, что знакомство с Владивостоком было приятным.

«Я рада, что у нас есть возможность узнать о таком месте, как Приморский край. Я думаю, нам будет о чем рассказать нашим туристам, и Владивосток заинтересует их своим уникальным обликом. Открытие авиасообщения сделает Приморье более доступным для наших туристов, мы сможем предлагать им возможность посмотреть настоящий русский балет, совершить морские прогулки, побывать в китайских кварталах, отведать местной дальневосточной кухни, а также организовать путешествие по Транссибирской магистрали до других городов России. Мы будем поддерживать взаимодействие в плане обмена информацией», – отметила г-жа Ван.  

По мнению главы департамента туризма Приморского края Константина Шестакова, совместная работа региональных туроператоров, международного аэропорта и краевых профильных ведомств позволит сделать Владивосток доступным как в плане транспортной логистики, так и в плане информационного взаимодействия.

«Мы очень рады, что Международный аэропорт Владивосток и зарубежные компании, в частности Changgi, заняли такую активную позицию в продвижении Приморского края по авиационному направлению и оказывают значительную поддержку в привлечении новых партнеров. Безусловно, транспортная доступность и удобная логистика – это дополнительный импульс, который дает возможность региону развивать как внутренний, так и въездной туризм, а также положительно сказывается на развитии международного сотрудничества. Благодаря работе наших туроператоров и Туристско-информационного центра наш регион становится более привлекательным и интересным для стран АТР», – отметил директор департамента.

Увеличение линейки прямых и чартерных рейсов способствует тому, что Приморье расширяет свое присутствие на международном туристском рынке. Кроме того, и жители Приморского края получают больше возможностей для путешествий, добавил эксперт.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: АТР  МАВ  туризм  турбизнес 


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