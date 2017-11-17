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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Приморье поделят на восемь зон
Восемь зон территориального развития Приморского края предложили выделить власти региона в рамках комплексного плана социально-экономического развития Приморья. Его представил врио губернатора Андрей Тарасенко в ходе совещания, которое провел во Владивостоке вице-премьер – полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Предполагается создать Владивостокскую агломерацию, Уссурийско-Михайловский агропромышленный узел, Находкинский транспортный узел, Партизанскую агломерацию, агломерацию Большой Камень, Хасанский транспортный узел, Арсеньевский транспортный узел и Север Приморья. Каждая из зон будет иметь свою специализацию: сельскохозяйственная, транспортно-логистическая, авиа и судостроение, горнодобывающая, инновационно-образовательная и туристическая.
Комплексный план также предусматривает реализацию 11 проектов и 24 мероприятий, среди которых модернизация медицинского оборудования, капитальный ремонт учреждений социальной сферы.
"Перед регионом стоит очень важная задача – предложить максимально эффективные решения, определить объекты, которые исправят ситуацию, создадут лучшие условия для жизни людей", - прокомментировал Юрий Трутнев, вице-премьер - полпред Президента РФ в ДФО.
По словам вице-премьера, в Приморье в ближайшие годы будет создано около 50 тысяч рабочих мест. В связи с этим необходимо уже сейчас создавать соответствующую социальную инфраструктуру.
«Мы четыре года занимались только инвестиционными проектами. И это было осмысленное решение. Не потому, что мы забыли, а потому, что мы были уверены, что сначала надо начать зарабатывать деньги, сначала надо создать новые условия для реализации экономических проектов, для того, чтобы люди могли найти здесь рабочие места, а потом уже создавать условия для жизни. Сейчас у нас именно этот этап начинается. На него мы получили дополнительные средства, таким образом, потенциал экономической поддержки развития Дальнего Востока со стороны федерального бюджета практически удвоился в 2018 году», - сказал Юрий Трутнев.
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17 Ноября 2017, 17:55Дальневосточные дороги - уже не для дураков Так уж получилось, что в этом году я проехал, и не один раз, по всем федеральным дорогам юга Дальнего Востока. Колесами собственного автомобиля проверил состояние трасс "Уссури", "Амур" и "Восток". Надо сказать, что езжу я по ним ежегодно и имею возможность сравнить, что было в недалеком прошлом и что есть сейчас. По моему личному рейтингу, на первом месте стоит трасса "Амур".
Так и не поняла, "сейчас у нас именно этот этап начинается". Какой этап начинается? Зарабатывания денег? Или "мы получили дополнительные средства" от федералов, почти в два раза больше чем было? Г-н Трутнев в своём словоблудии скоро Горбачева переплюнет.
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