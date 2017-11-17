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Концепцию развития острова Русский расписали на десять лет
"Ряд проектов уже есть, мы «оживили» длительное время «спотыкающийся» проект, связанный с созданием ядерной медицины. Есть еще ряд проектов, которые мы сможем в ближайшее время на острове Русский реализовать", - рассказал Юрий Трутнев, вице-премьер - полпред Президента РФ в ДФО.
Вице-премьер – полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел в ДВФУ совещание, посвященное концепции развития острова Русский (Приморский край), сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
По его словам о. Русский планируется развивать как кластер, связанный с образованием, наукой и технологиями. В связи с этим уже в ближайшее время начнется реализация ряда проектов.
Также в ходе совещания обсуждался вопрос строительства второй очереди ДВФУ, которая предусамтривает новые учебные корпуса, лаборатории, фундаментальную библиотеку, технико-внедренческий парк, детский технопарк, а также специальные страновые кампусы для студентов из Китая, Японии, Республики Корея и других стран АТР.
Напомним, ранее распоряжением Правительства России была утверждена концепция развития острова Русский. Документ был подготовлен Минвостокразвития России во исполнение перечня поручений Президента России по итогам Восточного экономического форума 2–3 сентября 2016 года.
«Восемь инвесторов подтвердили свое желание реализовать здесь свои проекты на сумму примерно 53 млрд рублей. Среди них – центр ядерной медицины, инженерный центр Дальневосточного центра судостроения и судоремонта, проектный центр по поставкам электроэнергии в страны АТР, новые гостиничные и туристические комплексы», – сказал глава Минвостокразвития России Александр Галушка.
Концепция будет реализовываться в 2017–2027 годах в два этапа.
Остров Русский станет центром притяжения высокотехнологичных проектов и компаний на Дальний Восток. Концепцией предусмотрено создание морского биотехнопарка, площадки для использования, тестирования и сертификации российских и иностранных высокотехнологичных систем, в том числе робототехники, морской техники, беспилотных систем.
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А второй мост на Русский не забыли спланировать!? С такими планами и амбициями по развитию острова без второго моста, со стороны Эгершельда, не обойтись!
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