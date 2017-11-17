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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Дальневосточный капитал № 11, 2017
11.12 |Во Владивостоке заканчивается прием заявок на конкурс концепций и эскизных проектов Нагорного парка
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11 Декабря 2017, 16:37 | Регион сегодня |
Во Владивостоке заканчивается прием заявок на конкурс концепций и эскизных проектов Нагорного парка
Призовой фонд конкурса концепций и эскизных проектов Нагорного парка Владивостока составляет 500 тысяч рублей
15 декабря, в пятницу, завершается прием заявок на конкурс концепций и эскизных проектов Нагорного парка Владивостока, за воссоздание которого как знакового места для горожан и как точки притяжения для туристов взялась инициативная группа.
Инициатор и поручитель конкурса - предприниматель Дмитрий Алексеев, координатор конкурса - действительный член Русского географического общества Марина Баринова.
Заинтересованным авторским коллективам предлагается представить пакетные предложения: основные идеи для обновленного парка - что самое главное должно быть в проекте его реконструкции и преобразования; сценарии использования территории; генеральный план с отображением объектов проектирования; эскизные решения для проектирования.
Публичное представление авторами своих конкурсных работ перед жюри и всеми желающими горожанами состоится в феврале 2018 года, кроме того, пройдет открытое интернет-голосование.
Подведя итоги, жюри конкурса составит рейтинг и определит, какое из предложений юудет взято за основу проекта будущего парка.
В состав жюри приглашены архитекторы, краеведы, культурологи, предприниматели, творческие и общественные деятели, журналисты, представители администрации г. Владивостока и гордумы.
Призовой фонд конкурса концепций и эскизных проектов Нагорного парка Владивостока составляет 500 тысяч рублей:
300 тысяч рублей - приз для победителя;
200 тысяч - поощрительные призы конкурсантам по выбору жюри и поручителя.
"У Владивостока есть все шансы обрести новое культурное пространство, заложенное еще в 1928 году как Нагорный народный сад во время проведения первого советского общегородского «Дня леса» комсомольцами и пионерами города. Все, что у нас есть, во благо!", - подчеркивают организаторы.
Нагорный парк находится в районе улиц Шилкинская, Тюменская и Тунгусская. Как ранее сообщалось, по предварительному замыслу, парк будет состоять из трех частей. "Зеленая часть" — в ее задачи войдет сохранение имеющихся на территории парка деревьев и растений. "Видовая часть" будет отвечать за комфортность пребывания и созерцания. И соединяющая все тротуары и тропинки парка "пешеходная часть".
Заявки от заинтересованных творческих коллективов принимаются до 15 декабря 2017 года по электронной почте parknagornyj@list.ru.
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