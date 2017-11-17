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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Золотой мост Владивостока, белые медведи и космодром "Восточный" уместились в вагоне метро
Торжественная церемония запуска «Дальневосточного экспресса» в Московском метрополитене состоялась 11 декабря.
«Мы хотим, чтобы больше жителей столицы нашей родины, больше жителей России знали о Дальнем Востоке, что он стремительно развивается. Четыре последних года регион примерно в два раза опережает среднероссийские темпы развития. Там появляются тысячи новых рабочих мест, строятся новые предприятия. Я хочу, чтобы люди знали, что это прекрасный край, что там можно найти работу. Заходя в вагон метро, человек будет смотреть по сторонам на красивые фотографии и задастся вопросом, не съездить ли, не посмотреть ли все вживую», - сообщил Заместитель Председателя Правительства РФ - полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
По словам начальника Московского метрополитена Виктора Козловского, за время работы «Дальневосточного экспресса», на нем успеют проехать порядка двух миллионов человек.
Концепция «Дальневосточного экспресса» направлена на продвижение дальневосточных регионов в столице. Снаружи вагоны украшены наиболее узнаваемыми символами того или иного региона. Например, вагон ЧАО украшен изображениями белых медведей и моржей, вагон Амурской области – изображением космодрома «Восточный» и соевых полей, вагон Якутии – изображениями мамонта, хомуса, чорона.
Столичный метрополитен давно стал не только видом городского транспорта, но и своеобразным музеем культуры, архитектуры и истории, а запуск тематических поездов стал хорошей традицией. Пассажиры нового «дальневосточного экспресса» смогут познакомиться с гастрономическими особенностями и природными красотами всех дальневосточных регионов: Приморья, Камчатки, Чукотки, Якутии, Приамурья, Еврейской автономии, Хабаровского края, Сахалинской и Магаданской областей.
Внутреннее оформление рассказывает о современном развитии субъектов в сфере экономики, туризма, промышленности, инфраструктуры и социальных проектов. Кроме того, пассажиры московского метро смогут прочитать реальные истории людей, взявших в пользование «дальневосточный гектар», и получить информацию о мерах поддержки участников этой программы с учетом особенностей регионального содействия конкретного субъекта ДФО.
В торжественном запуске экспресса также приняли участие Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин.
Поезд будет курсировать в течение двух месяцев по Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена. Его запуск был приурочен к проведению Дней Дальнего Востока, которые впервые проходят в Москве с 8 по 16 декабря 2017 г.
В частности, 8 декабря на Тверской площади заработала «Дальневосточная ярмарка». Ее гости смогут познакомиться с традиционной культурой ДФО и характерной кухней региона, попробовать морские и таежные деликатесы.
С 14 по 16 декабря в МВЦ «Экспоцентр» пройдет деловая программа Дней Дальнего Востока. Запланированы презентации, иллюстрирующие социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа. Кроме того, состоится церемония ввода в эксплуатацию и запуск строительства новых предприятий на Дальнем Востоке.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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