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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 12 Декабря, 11:10 |
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Во Владивостоке предновогоднюю продовольственную ярмарку проведут на автопарковке
Продукты к новогоднему столу можно будет купить на общегородской ярмарке
В рамках подготовки к празднованию Нового года во Владивостоке состоится общегородская продовольственная ярмарка. Жителей и гостей города приглашают за покупками на центральную площадь 23 декабря, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
Новогодняя ярмарка пройдёт на площадке возле здания краевой администрации на Светланской, 22 (территория автопарковки). По традиции на ярмарке свою продукцию представят местные производители продовольственных товаров и владельцы частных фермерских подворий. Горожане смогут купить к празднику свежее мясо и рыбу, морепродукты и консервы. Также на сельскохозяйственной ярмарке всегда в продаже мёд и другие продукты пчеловодства, дикоросы, ягоды, молочные продукты и сыры, овощи и фрукты, а также колбасные и хлебобулочные изделия, яйцо, крупы и многое другое. Свою продукцию для гостей ярмарки представят около 180 местных производителей.
Надо отметить, что купить фермерскую продукцию можно будет и после Нового года. Торговля в центре Владивостока развернётся в начале 2019 года – 4 и 5 января. Ярмарка будет работать с 10 до 17 часов.
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