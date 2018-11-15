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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Предложение о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток будет формализовано
Предложение о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток будет формализовано в виде соответствующего поручения президента РФ Владимира Путина в ближайшее время, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишут РИА Новости.
"По сути дела, президент дал согласие на инициативу (врио губернатора Приморья Олега) Кожемяко. Соответственно, сейчас, если есть согласие, уже в виде поручения будет реализовываться (данное предложение)", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли согласие Путина о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток формализовано в виде какого-то поручения.
"Там уже сроки достаточно (ясные - ред.)", - добавил он.
Напомним, Хабаровск считается центром Дальневосточного федерального округа с момента его образования в 2000 году. В начале ноября в состав ДВФО вошли Бурятия и Забайкальский край.
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Когда собаке делать нечего . . . . .
да Владивосток надо , и может пенсии повысят как городу федерального значения
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