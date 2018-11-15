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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Во Владивостоке откроют "Экспресс-биржу труда"
Приморский центр занятости населения приглашает посетить заключительную в этом году экспресс-биржу труда. Мероприятие традиционно пройдет во Владивостоке в здании центра занятости по адресу: Пушкинская, 13, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Проект «Экспресс-биржа труда» начал свою работу в Приморье только с этого года. Его основная цель – поддержать самых нуждающихся в заработке соискателей, упростить регламентацию процесса трудоустройства и рассмотреть запросы работодателей и безработных в сжатые сроки.
Как рассказали в департаменте труда и социального развития, свое участие в бирже заявили уже семь компаний. Безработным предложат вакансии на работы по строительным специальностям, в сфере страхования и торговли, а также в качестве разнорабочих и интервьюеров.
«Надо отметить, что такой формат поиска работы становится все более популярен среди приморцев. В первую очередь потому, что он удобен и соискателям, и работодателям. Кадровые службы могут воспользоваться услугами по подбору неквалифицированного персонала в удобные для них сроки без дополнительных административных процедур, в том числе, для работ, имеющих срочный характер», – отмечают организаторы.
Напомним: идея подобного рода трудоустройства для особых категорий безработных впервые прозвучала на одной из секций всероссийского форума «Будущее», прошедшего во Владивостоке в феврале. Предложение вошло в дорожную карту проекта «Достойный труд – основа социальной политики государства».
Кстати, нынешнюю биржу труда посетят соискатели с инвалидностью и представители общественных организаций инвалидов. Для них и не только в центре занятости пройдет обучающий семинар. Специалисты расскажут, как зарегистрироваться на сайте Госуслуг, чем может быть полезен портал «Работа в России» и как искать работу с его помощью.
Вниманию участников! Экспресс-биржа труда и обучающий семинар пройдут 12 декабря с 10.00 до 12.00 в конференц-зале Приморского центра занятости по адресу: Владивосток, улица Пушкинская, 13.
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