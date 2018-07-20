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12 Января 2018, 17:04 | Регион сегодня |

В Приморье рассмотрят возможность производства судовых двигателей

По мнению главы региона, они будут востребованы

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко посетил индустриальный парк SmartPoint во Владивостоке, на территории которого находится автосборочное производство «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус». Глава региона осмотрел производство новых автомобилей и встретился с коллективом предприятия, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморского края.

Сегодня эта компания – единственный производитель автомобилей Mazda в России. Выпускаемая продукция реализуется более чем в 70 дилерских центрах на территории всей страны. На предприятии работают около 500 сотрудников.

Работники завода на встрече с врио губернатора задали волнующие их вопросы – о ситуации в здравоохранении, о развитии детского спорта, реализации программы «дальневосточный гектар». Одна из сотрудниц, получившая гектар, поинтересовалась у главы региона, как будет подводиться инфраструктура к участкам.

«Инфраструктуру будем подводить к территориям, на которых люди берут много гектаров рядом. Например, в Безверхово у нас образовалось целое новое поселение – 43 гектара рядом. К таким крупным территориям легче планировать подъезды, подводить электричество», – отметил Андрей Тарасенко.

Ещё один сотрудник предприятия поинтересовался, как в крае решается нехватка кадров в здравоохранении, особенно в отдалённых районах. Глава региона подчеркнул, что уже есть соответствующая договоренность с Правительством РФ о том, что в Приморье будут направлять по целевому распределению молодых выпускников вузов со всей страны.

«Действительно, в районах с врачами сложно. Выпускники будут приезжать к нам и по контракту отрабатывать пять лет. Мы и наши родители ведь также делали – приезжали по распределению в регионы, потом и оставались там. Сейчас будем возвращать эту систему распределения, в Приморье она должна заработать впервые. Планируем сначала решить вопрос с кадрами в здравоохранении, потом – в образовании, ведь учителей в районах тоже не хватает», – подчеркнул врио губернатора.

Кроме того, на встрече были затронуты вопросы стоимости продуктов питания в Приморье, в частности, рыбы и морепродуктов, а также – строительства новых автодорог и доступности жилья для молодых семей.

На совещании с руководством предприятия Андрей Тарасенко обсудил дальнейшее развитие автосборочного производства во Владивостоке.

Как сообщил генеральный директор ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» Дмитрий Кудинов, сегодня предприятие собирает седан класса D Mazda 6, уже завоевавший свою популярность на российском рынке, и кроссовер Mazda CX-5. За 2017 год произведено более 24 тысяч автомобилей Mazda. Кроме того, в планах завода – начать производство автомобильных двигателей. Соответствующий инвестиционный контракт был подписан в рамках Восточного экономического форума с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.

Андрей Тарасенко акцентировал внимание руководителя предприятия на том, что в перспективе необходимо рассмотреть возможность производства на своей базе судовых двигателей. По мнению главы региона, они будут востребованы, тем более, что у завода есть удобные логистические пути для своей продукции – и морские, и железнодорожные.

Кроме того, на территории индустриального парка есть свободные площадки, которые можно задействовать для организации сборочного производства сельхозтехники, обозначил глава региона.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: mazda 


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Комментарии
  • Володя20:57, 12.01.2018

    Не успеваем записывать обещалки. Вы хотя бы коррупцию побороли, край - сборище коррупционеров, ворюг, криминала, причём в самом руководстве краем под крышей президента путина. Последние инвесторы разбегутся, столкнувшись с бандами высокопоставленных подонков из ФСБ, МВД, ОНФ, прокуратуры и властей. . Из личного опыта с доказательствами.
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