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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 06 Июля, 10:39 |
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"Газпром" обеспечит рост грузопотока через железнодорожную станцию Кедровая в Приморье
- На будущей строительной площадке ведутся инженерные изыскания для проектирования объектов завода и отгрузочного терминала, выполняются инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические, сейсмологические и сейсмотектонические экспертизы, сказал он. - Вслед за этим, территория будет обследована на предмет наличия взрывоопасных предметов и археологических памятников.
Напомним, что осенью ОАО «Газпром» рассчитывает получить положительное заключение экологической экспертизы проекта "Владивосток-СПГ", к концу года — положительное заключение Главгосэкспертизы России.
- Только после этого на площадке начнутся строительные работы, - отметил генеральный директор ООО «Газпром СПГ Владивосток» Игорь КРУТИКОВ. - Планируется, что доставка техники, стройматериалов и прочих необходимых для строительства грузов, частично будет осуществляться по железной дороге, что потребует расширения мощностей ближайшей железнодорожной станции Кедровая.
Надежда ВОРОНЦОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", Владивосток.
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