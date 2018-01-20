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По поручению Путина в нацпарке "Бикин" в Приморье займутся экотуризмом
Правительство Российской Федерации утвердило трехлетнюю комплексную программу развития туристской деятельности на территории национального парка «Бикин», расположенного в Пожарском районе Приморского края. Соответствующее распоряжение размещено на сайте кабмина.
Программой, разработанной и утвержденной по поручению Президента России Владимира Путина, предусмотрено создание благоприятных условий для развития познавательного туризма и ведения эколого-просветительской деятельности в данном нацпарке. В частности, планируется разработка архитектурно-планировочных решений развития инфраструктуры познавательного туризма на территории национального парка, создание экологических маршрутов, формирование условий для предоставления туристских услуг, включающих экскурсионные, культурно-познавательные и информационные услуги,
Сроки реализации программы – 2018-2020 годы, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморского края.
По словам директора департамента туризма Приморского края Константина Шестакова, новая комплексная программа решает одну из основных задач создания современной инфраструктуры экологического туризма на территории нацпарка «Бикин» и тем самым позволяет интегрировать его в туристскую отрасль региона.
Напомним, национальный парк «Бикин» образован постановлением Правительства РФ по поручению Президента России Владимира Путина 3 ноября 2015 года. Это самая крупная особо охраняемая природная территория в ареале амурского тигра, созданная для сохранения лесов бассейна реки Бикин, а также обитающей здесь редкой полосатой кошки и традиционного природопользования коренных малочисленных народов. Под охрану взяты свыше 1,16 миллионов гектаров лесов в Пожарском районе Приморья – ключевой территории для удэгейского народа и амурского тигра.
Национальный парк «Бикин» созданный в среднем и верхнем течении реки Бикин в Приморском крае, является привлекательным туристическим местом благодаря своему природному и этнокультурному потенциалу. На территории национального парка сохранился один из последних в Северном полушарии Земли нетронутый хозяйственной деятельностью массив кедрово-широколиственных лесов, являющихся полными аналогами доледниковых широколиственных лесов. На этой территории обитают 51 вид млекопитающих и около 200 видов птиц, здесь сохранился один из последних очагов обитания амурского тигра. Более половины территории национального парка «Бикин» является местом традиционного проживания и ведения традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов России.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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