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12 Февраля 2018, 15:51 | Регион сегодня |

Три тысячи племенных свиней завезут в Приморье двумя партиями

Реализация проекта позволит обеспечить свежим мясом по доступной цене весь рынок Дальнего Востока

Резидент ТОР «Михайловский» – группа компаний «Русагро» – планирует запустить в Приморье первые три свинокомплекса осенью 2018 года.

По информации краевого департамента сельского хозяйства и продовольствия, первых племенных свиней будут завозить двумя партиями – по 1,5 тысячи голов.

«В мае и июне на предприятие будет завезено три тысячи свиноматок. Запуск свинокомплексов “Дубки”, “Амбрамовский” и “Степное” мощностью 70 тысяч голов каждый планируется в октябре-ноябре текущего года», –  сообщили в ведомстве.

«Русагро» реализует на территории ТОР «Михайловский» самый крупный свиноводческий проект в России, инвестиции в него составят 29 миллиардов рублей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.

Всего будет построено семь комплексов, а также современный элеватор, комбикормовый завод и убойный цех. На полную мощность предприятие выйдет в начале 2020 года. Реализация проекта позволит обеспечить свежим мясом по доступной цене весь рынок Дальнего Востока.

Напомним, ранее врио губернатора Андрей Тарасенко заявил, что Приморье обладает огромным потенциалом для развития собственного сельскохозяйственного производства.

«Сельское хозяйство в крае нужно поднимать. Приморцы должны получать местную продукцию. Нужно развивать животноводческие комплексы и строить птицефабрики», – подчеркнул Андрей Тарасенко.

Отметим, ТОР «Михайловский» специализируется на размещении крупных сельскохозяйственных производств и центров глубокой переработки и логистики сельхозпродукции. О создании на территории России подобных зон заявил Президент России Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию. Глава государства также считает, что агропромышленный комплекс – это успешная отрасль, которая кормит страну и завоевывает международные рынки.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: сельское хозяйство  Русагро  рынок 


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