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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 14 Февраля, 06:08 |
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Приморье массово разбирают на гектары
С начала февраля в Приморье выдано почти 100 земельных участков по программе «Дальневосточный гектар». Общее количество предоставленных в безвозмездное пользование наделов в крае составляет 13,9 тысяч, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Как сообщили в департаменте земельных и имущественных отношений Приморского края, в данный момент заключено 13 903 тысячи договоров на выдачу гектаров. Среди владельцев «программных» участков – жители 81 региона России.
«В настоящее время в стадии подписания находятся еще 165 документов. Свыше 2 тысяч договоров сформировано и направлено заявителям для ознакомления», – рассказали специалисты.
Отметим, Приморский край – самый востребованный регион-участник программы «Дальневосточный гектар». Из 128 тысяч заявлений, зарегистрированных в системе НаДальнийВосток.РФ, 50,8 тысячи приходится на Приморье.
Напомним, закон о дальневосточном гектаре вступил в силу в июне 2016 года, предоставив право получить бесплатно участок земли всем жителям России. Самым результативным с начала действия программы стал 2018 год – за этот период в крае было выдано более 6 тысяч земельных участков.
Участникам программы «Дальневосточный гектар» в Приморье предлагается около 20 мер поддержки, которые касаются предпринимательской деятельности, развития сельского хозяйства, индивидуального жилищного строительства. Найти необходимую информацию, решить возникающие вопросы все, кто уже обживается на своем гектаре или только готовится перебраться в Приморский край, могут в Центре получателей дальневосточного гектара, который расположен по адресу: Владивосток, улица Бородинская, 14 (холл 1 этажа). Также обратиться за консультацией можно по телефону: 8 (423) 200-95-85.
Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)
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