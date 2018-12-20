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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 14 Февраля, 06:07 |
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В Приморье нашли новую "доступную рыбу"
Рыбодобывающие предприятия Дальнего Востока и торговые сети подписали новые соглашения в рамках социальной программы «Приморская рыба» во вторник, 12 февраля. Ассортимент продукции расширился потрошеной горбушей и навагой ворошенкой,сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Вице-губернатор Александр Костенко подчеркнул, что «Приморская рыба» востребована у жителей края.
«Хочу поблагодарить рыбацкие компании, людей, которые своим трудом обеспечивают жителей края доступной рыбой. Программа очень востребована среди населения, поэтому эта работа будет продолжена», – обозначил заместитель главы региона.
Руководитель Приморского территориального управления Росрыболовства Андрей Гинкель отметил большую роль администрации края в развитии программы. По его словам, работа ведется на должном уровне и будем всячески поддержана.
«Олег Николаевич уделяет программе особое внимание. Есть социальный эффект, но мы также учимся работать в других рыночных отношениях. Например, хорошо проявила себя электронная биржа. Есть возможность приобретать продукцию без посредников, цена оптимизируется не административным ресурсом, а рыночным прозрачным механизмом», – сказал Андрей Гинкель.
При этом, добавил он, необходимо учитывать сезонность рыбы.
«Сейчас какая-то рыба не ловится, но это не значит, что участник вышел из программы. Например, свежая горбуша вернется на прилавки летом. Сейчас ожидаем поставки минтая, наваги, кальмара», – отметил руководитель ведомства.
Помимо неразделанной горбуши, наваги, сельди, минтая, камбалы, кальмара и консервов в программу добавились потрошеная горбуша и навага ворошенка.
На сегодняшний день рыбу по доступным ценам жители края могут купить практически во всех крупных сетях Владивостока: «Фреш-25», «Реми», «Парус», «Самбери», «Рыбный островок», «ОК», «Мой март».
Напомним, что социальная программа «Приморская рыба» инициирована Губернатором края Олегом Кожемяко. С начала ее действия в конце прошлого года было реализовано больше тысячи тонн рыбной продукции по доступным ценам.
Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края).
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В супермаркете ОК на Нейбута 31 уже вывеску Примоская рыба похерили. Ценники соответственно тоже
а рыба наверное по 40 рублей
не люди а свини
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