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Четверг| 14 Февраля, 06:06 |
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Первым делом самолеты: О каком туризме в Приморье можно говорить?
Второй международный молодежный конгресс, выставка PITE, фам-туры и лектории – в Приморье определена программа пятого Тихоокеанского туристского форума. Подробнее о мероприятиях юбилейного ТТФ рассказал директор департамента туризма Приморья Константин Шестаков в ходе пресс-конференции, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Глава департамента сообщил, что в этом году программа форума будет значительно расширена, увеличится и количество дней проведения мероприятия. Так, деловая часть ТТФ пройдет на площадке Дальневосточного федерального университета 24 и 25 мая. В этом году она будет посвящена развитию авиационного сообщения на Дальнем Востоке как одному из основных факторов, способствующих росту турпотока в регион.
«В 2018 году Приморский край показал действительно активный и яркий рост на некоторых международных направлениях, это, наверное, лучшая динамика по России. Поэтому мы взяли за основу пленарного заседания ТТФ именно тему авиационного туризма, пригласив в качестве партнера-организатора компанию “Чанги”, которая является оператором крупнейших аэропортов в мире и соучредителем аэропорта Владивосток», – отметил Константин Шестаков.
Также в эти дни в рамках деловой части форума пройдут лектории. Известные в сфере туриндустрии российские эксперты проведут занятия для участников ТТФ по самым актуальным темам: продвижению туристских продуктов и услуг в интернете и соцсетях, возможностях реализации на территории Приморья и всего Дальнего Востока успешных практик в сфере развития коллективных средств размещения, усилению тренда гастрономического туризма.
Еще одной крупной частью программы форума традиционно станет Тихоокеанская туристская выставка. Она пройдет на территории Дальневосточного федерального университета 24-26 мая и объединит туристский потенциал дальневосточных, сибирских и центральных регионов России, а также расскажет о возможностях путешествий по странам Азиатско-Тихоокеанского региона.
Фестиваль «День путешественника» в этом году изменит свой формат. Как и прежде, он пройдет на университетской Набережной ДВФУ, но на этот раз организаторы праздника сделают акцент на развитии внутреннего туризма и предложат посетителям ознакомиться с туристскими возможностями Приморья.
Предшествовать всем указанным мероприятиям будет Второй международный молодежный туристский конгресс. Он пройдет на площадке Дальневосточного федерального университета и Владивостокского государственного университета экономики и сервиса 22 и 23 мая. Основным мероприятием конгресса станет ярмарка вакансий, также будут организованы различные конкурсы, экологическая школа, ток-шоу и другие.
17-19 мая в рамках ТТФ состоится XI Международная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show. А еще раньше, 16 мая, откроется фестиваль мидий, который в этом году пройдет под эгидой Тихоокеанского туристского форума и ознаменует старт этого события.
Отметим, в дни форума будут организованы фам-туры. Представителей авиационных и туристских компаний стран АТР познакомят с туристскими возможностями края. Одно из таких мероприятий объединит представителей туротрасли Китая, Республики Корея и Японии. Еще одно продемонстрирует весь потенциал региона гостям из Индии. По словам Константина Шестакова, фам-тур – это одна из самых результативных форм продвижения региона на туристском рынке. Благодаря подобным событиям край становится более понятным и привлекательным для туркомпаний других стран, увеличивается количество авиарейсов, растет популярность региона среди иностранных туристов. Все это вместе приводит к значительному росту турпотока в Приморье.
Напомним, Тихоокеанский туристский форум – ежегодное событие, которое проводится на острове Русском. В 2017 году ТТФ объединил на своей площадке российских и зарубежных экспертов в сфере туризма. Было организовано около 20 тематических секций, каждую из которых посвятили одному из перспективных направлений развития туризма на Дальнем Востоке России и в АТР в целом. Главной темой форума стал круизный туризм.
Автор фото - Марина Божко
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о круто, хотел бы поучаствовать)
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