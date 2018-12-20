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12 Февраля 2019, 15:46 | Регион сегодня |

В Приморье поддержат 970 резидентов ТОР и СПВ

Новая структура обещает помочь "упаковать" проекты и облегчить жизнь инвесторов и предпринимателей

Центр поддержки резидентов ТОР и СПВ заработает в Приморье, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.

Встреча представителей власти, резидентов территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток прошла в администрации Приморского края под руководством вице-губернатора Константина Богданенко. Бизнесменам представили новый механизм – Центр поддержки резидентов ТОР и СПВ, в котором помогут «упаковать» проект и разработать бизнес-план.

В администрации Приморского края продолжается серия встреч с предпринимателями, на которых представители власти рассказывают о результатах проделанной работы по улучшению инвестиционного климата в регионе. В свою очередь представители бизнеса сообщают о сложностях в работе и вносят свои предложения о том, как уйти от бюрократии, ускорить различные административные процедуры. На этот раз в диалоге с представителями власти приняли участие резиденты ТОР и СПВ.

По словам первого заместителя генерального директора АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Владимира Печурчика, в общем портфеле проектов, реализуемых в рамках ТОР и СПВ, Приморский край занимает лидирующие позиции в ДФО.

«87% от общего количества проектов, которые реализуются на территории Дальнего Востока, – здесь, в Приморском крае. На данный момент это 970 резидентов ТОР и СПВ. Их проекты могут принести региону инвестиции на общую сумму 1,5 триллиона рублей и создать рабочие места для 81 тысячи человек», – отметил он.

В настоящее время по 22 проектам резиденты четырех территорий опережающего развития, созданных в Приморском крае, приступили к строительным работам, еще 30 готовят проектно-сметную документацию. Резиденты СПВ, в свою очередь, приступили к строительству по 131 проекту, еще 100 – готовятся к началу работ. Причем, восемь резидентов ТОР собственные проекты уже успешно реализовали, запустив новые предприятия и создав современные рабочие места, в Свободном порту Владивосток реализовано 93 проекта. На сегодняшний день общий объем инвестиций приморских резидентов – 157 миллиардов рублей.

Он добавил, что действующим и будущим резидентам в этом году станет проще получить услуги управляющей компании: на официальном сайте АО «Корпорация развития Дальнего Востока» скоро заработает автоматизированная система – «личный кабинет». С помощью этой опции резиденты смогут получать услуги корпорации, предоставлять отчетность, вести мониторинг реализации проекта и исполнения своих обязательств по соглашению. Компании, которые еще не получили статус резидента, имеют возможность в электронном виде сформировать бизнес-план, чтобы в соответствии с требованиями федерального законодательства подать заявку на получение статуса резидента. Также в ближайший месяц АО «КРДВ» откроет Центр поддержки резидентов ТОР и СПВ.

«Здесь помогут полностью “упаковать” ваш проект, разработать бизнес-план и получить статус резидента. Кроме того, мы планируем оказывать услуги по предоставлению технических условий с тем, чтобы эта услуга стала доступна резидентам не только ТОР, но и Свободного порта Владивосток. Сотрудники будут оказывать консультации, помогать в подготовке документов, чтобы резиденты СПВ могли воспользоваться своими преференциями и получить земельный участок в аренду без проведения конкурсных процедур», – рассказал о нововведениях Владимир Печурчик.

В регионе существует несколько площадок, участвуя в которых, предприниматели могут добиться оперативного решения своих проблем. Одна из них – Инвестиционный совет при Губернаторе Приморского края

В свою очередь, резиденты рассказали о сложностях, с которыми сталкиваются в работе. Чаще всего они связаны с получением земельных участков, снятием ограничений по их использованию, скоростью подключения к инфраструктуре.

Константин Богданенко предложил предпринимателям объединяться для решения системных проблем, привлекая для этого общественную организацию – Ассоциацию поддержки резидентов Свободного порта Владивосток.

«Конечно же, вне зависимости от того, является ли предприниматель представителем ассоциации, или не является, мы обязательно будем работать с каждым обращением. Но мне кажется, что через ассоциацию это будет проще и быстрее сделать. Многие проблемы у резидентов схожи, и будет эффективнее помогать одновременно сразу нескольким компаниям. Мы все заинтересованы в быстром результате», – подчеркнул он.

Вице-губернатор также напомнил, что в регионе существует несколько площадок, участвуя в которых, предприниматели могут добиться оперативного решения своих проблем. Одна из них – Инвестиционный совет при Губернаторе Приморского края.

«Вы можете предложить свой проект для обсуждения, донести информацию о том, какую роль он играет в развитии региона, сказать какие проблемы необходимо решить со стороны органов власти. Второй тип встреч – “Откровенный диалог бизнеса и власти”, которые также проходят с участием главы региона, на которых будут обсуждаться системные или текущие вопросы ведения бизнеса. В ходе этих заседаний вырабатываются конкретные решения с четкими сроками исполнения», – добавил он.

Напомним, что ближайшее заседание Инвестиционного совета состоится 21 февраля, а встреча «Откровенный диалог бизнеса и власти» предварительно планируется на 1 марта. Направить свои предложения для включения в повестку предприниматели могут, заполнив электронную форму.

Фото – Игорь Новиков (администрация Приморского края)

Журнал "Дальневосточный капитал". 

 

 

Теги: СПВ  ТОР  инвестиции 


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Комментарии
  • Псевдоним16:54, 12.02.2019

    ""Господа"" поддерживатели осторожно, вы мажете себе лоб зелёнкой, причём так густо, что ни чем смыть не удастся. . . . не думайте что вы неприкасаемые. . .
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