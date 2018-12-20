Во Владивостоке презентуют книгу "краснокнижного человека"

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 14 Февраля, 06:06 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 65.68 р.
1 EUR 74.39 р.
100 JPY 59.32 р.
10 CNY 97.17 р.
Тема номера
Отходы потребовали особого обращения
свежий номер
Дальневосточный капитал № 12, 2018

Регион сегодня
13.02 |
Альфа-Банк привлек более триллиона рублей населения
13.02 |
Во Владивостоке долгожданный рыбный рынок получил землю в районе опоры Золотого моста
13.02 |
В Хабаровском крае "Полиметалл" приступил к реализации проекта АГМК-2
13.02 |
Сбербанк начинает выплаты страхового возмещения вкладчикам Камчаткомагропромбанка
13.02 |
Сбербанк создает Лабораторию нейронаук и поведения человека
статьи раздела
Компании
20 Декабря 2018, 10:38
Константин Басюк, Председатель совета директоров АО "Хабаровский аэропорт": Мы строим современную инфраструктуру, чтобы обеспечивать растущий спрос Начавшееся в этом году строительство терминала внутренних авиалиний в аэропорту Хабаровска - важное свидетельство того, что время для реализации частных проектов в инфраструктурной отрасли наступило.
статьи раздела
Финансы
18 Декабря 2018, 10:25
Хабаровскому краю придется затягивать пояса и выправлять бюджет В уходящем году многие дальневосточные субъекты Федерации столкнулись с серьезными бюджетными проблемами. "Дыры" измерялись десятками миллиардов. С этой данностью пришлось разбираться уже новым главам регионов, искать дополнительные источники налоговых поступлений и повсеместно оптимизировать траты. Как это происходит в Хабаровском крае, попытался разобраться корреспондент "Дальневосточного капитала"
статьи раздела
Финансы
18 Декабря 2018, 10:20
Николай Долгушев, управляющий Дальневосточным филиалом банка "Открытие": К любому делу нужно подходить творчески Объединенный банк "Открытие" по итогам 2018 года продемонстрировал значительный рост кредитования в сегменте розничного бизнеса, укрепил отношения с малым и средним бизнесом и вывел на дальневосточный рынок целый ряд комплексных, инновационных банковских продуктов.
статьи раздела
Финансы
18 Декабря 2018, 10:00
Ксения Плетцер, руководитель Гарантийного фонда Приморского края: Как своему собственному достижению радуюсь победам наших клиентов Институты развития, созданные в Приморском крае, стали надежной опорой для предпринимателей. И не только благодаря финансовой поддержке, но и консалтинговой помощи, которую готовы оказать бизнесу их специалисты.
статьи раздела
Компании
18 Декабря 2018, 09:25
Северокорейские краны простаивают в ожидании грузов из Приморья Порт Раджин до сих пор не избавился от проклятия санкций
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
12 Февраля 2019, 18:04 | Регион сегодня |

Во Владивостоке презентуют книгу "краснокнижного человека"

Автор научился понимать речь тигров и леопардов и переводить её на русский

17 февраля во Владивостоке пройдёт ещё одно событие в рамках 25-летнего юбилея Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России. В 18.00 в библиотеке «Бук» состоится презентация книги сотрудника WWF Василия Солкина «Последний Робин Гуд», сообщили журналу "Дальневосточному капитал" в Амурском филиале WWF.

«Последний Робин Гуд» — не первая книжная публикация Василия Солкина; ещё четверть века назад его остросюжетные повести публиковались в популярных в те годы сборниках «В исключительных обстоятельствах». Однако в этом издании творчество Василий Солкина — журналиста, режиссера, писателя, следопыта — представлено наиболее полно. Детектив, фантастика, утопия, автобиографические и дневниковые заметки раскрывают перед читателем богатую палитру авторского литературного мастерства.


 

«Василий – человек, встреча с которым может изменить жизнь. Он меняет жизнь людей и зверей вокруг себя. И не важно, где вы его встретите — в офисе, в лесу, на концерте, или познакомитесь с ним на страницах его книг, — говорит директор Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF) Пётр Осипов. — Где бы Солкин ни работал, в его сердце всегда было место для приморской тайги. Просятся слова о том, что значительную часть жизни Василий спасал эту природу, но это не так, он спасает её всю жизнь. Спасает на службе, на работе, спасают природу и герои его замечательных произведений».

О чём эта книга? Конечно же, автор, как всегда, пытался рассказать о своих любимых диких кошках и других зверях. Но всё же получился рассказ не о зверях. А о людях, для которых уссурийская тайга – не шашлычок под коньячок, а суровая мужская работа. Иллюстрации к изданию сделал известный приморский художник Александр Арсененко.

Василий Авченко, журналист, писатель: «Бывают краснокнижные звери. Солкин - краснокнижный человек. Он представляется мне реинкарнацией Арсеньева одновременно с Дерсу и куперовским Следопытом. По-моему, Солкин – единственный на планете человек, который научился понимать речь тигров и леопардов и переводить её на русский. Помимо своих военно-таёжно-киношно-научно-журналистских ипостасей, Солкин – ещё и незаурядный прозаик. Он пишет о том, что хорошо знает сам. И что, кроме него, не напишет никто».

Андрей Островский, главный редактор «Новой газеты во Владивостоке»: «Помню удивленный вопрос одного знакомого: «А ты и вправду знаком с Солкиным?» Да, имею счастье. Но и удивление понимаю. Наверное, с таким же успехом можно было бы гордиться знакомством с Илоном Маском или Биллом Гейтсом. Но если двое последних создают новейшие технологии, то Солкин напоминает о тех временах, когда человек был не царём природы, а одним из многих действующих лиц. И я думаю, что в XXI веке, это не менее важно, чем создавать биороботов или запускать ракеты к Альфа-центавре».

Презентация состоится 17 февраля в 18.00 в библиотеке «Бук» по адресу: ул. Светланская, д.55.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

 

Теги: wwf России  книга  Солкин 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Компании
20 Декабря 2018, 09:20
"Афрамаксы" проложили путь "Звезде" в Приморье Гавань, ранее обслуживающая атомные подводные лодки, приобретает новый смысл
статьи раздела
Loading...
RedTram
Рынки
18 Декабря 2018, 09:15
"Независимые" АЗС, похоже, нарвались… Нефтяные компании, которых пытались сделать виновными во всех бедах топливного рынка Дальнего Востока, решили больше не молчать
статьи раздела
Финансы
17 Декабря 2018, 11:54
"Дальневосточные Мавроди" продолжают обдирать население как липку Во Владивостоке и Хабаровске активно промышляют десять крупных КПК. Но наиболее опасны те, кто находится в "спящем режиме"
статьи раздела
Вкус жизни
14 Декабря 2018, 14:55
Куда жителям Приморья ехать кататься на лыжах "Снег Востока" объединит дальневосточных туристов. Возможности зимнего отдыха Дальнего Востока "упакуют" в один продукт, но цены доступны не всем
статьи раздела
Вкус жизни
14 Декабря 2018, 09:45
Джазмены надели шляпы Международный джазовый фестиваль во Владивостоке прошел в пятнадцатый раз
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика