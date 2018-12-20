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Во Владивостоке презентуют книгу "краснокнижного человека"
17 февраля во Владивостоке пройдёт ещё одно событие в рамках 25-летнего юбилея Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России. В 18.00 в библиотеке «Бук» состоится презентация книги сотрудника WWF Василия Солкина «Последний Робин Гуд», сообщили журналу "Дальневосточному капитал" в Амурском филиале WWF.
«Последний Робин Гуд» — не первая книжная публикация Василия Солкина; ещё четверть века назад его остросюжетные повести публиковались в популярных в те годы сборниках «В исключительных обстоятельствах». Однако в этом издании творчество Василий Солкина — журналиста, режиссера, писателя, следопыта — представлено наиболее полно. Детектив, фантастика, утопия, автобиографические и дневниковые заметки раскрывают перед читателем богатую палитру авторского литературного мастерства.
«Василий – человек, встреча с которым может изменить жизнь. Он меняет жизнь людей и зверей вокруг себя. И не важно, где вы его встретите — в офисе, в лесу, на концерте, или познакомитесь с ним на страницах его книг, — говорит директор Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF) Пётр Осипов. — Где бы Солкин ни работал, в его сердце всегда было место для приморской тайги. Просятся слова о том, что значительную часть жизни Василий спасал эту природу, но это не так, он спасает её всю жизнь. Спасает на службе, на работе, спасают природу и герои его замечательных произведений».
О чём эта книга? Конечно же, автор, как всегда, пытался рассказать о своих любимых диких кошках и других зверях. Но всё же получился рассказ не о зверях. А о людях, для которых уссурийская тайга – не шашлычок под коньячок, а суровая мужская работа. Иллюстрации к изданию сделал известный приморский художник Александр Арсененко.
Василий Авченко, журналист, писатель: «Бывают краснокнижные звери. Солкин - краснокнижный человек. Он представляется мне реинкарнацией Арсеньева одновременно с Дерсу и куперовским Следопытом. По-моему, Солкин – единственный на планете человек, который научился понимать речь тигров и леопардов и переводить её на русский. Помимо своих военно-таёжно-киношно-научно-журналистских ипостасей, Солкин – ещё и незаурядный прозаик. Он пишет о том, что хорошо знает сам. И что, кроме него, не напишет никто».
Андрей Островский, главный редактор «Новой газеты во Владивостоке»: «Помню удивленный вопрос одного знакомого: «А ты и вправду знаком с Солкиным?» Да, имею счастье. Но и удивление понимаю. Наверное, с таким же успехом можно было бы гордиться знакомством с Илоном Маском или Биллом Гейтсом. Но если двое последних создают новейшие технологии, то Солкин напоминает о тех временах, когда человек был не царём природы, а одним из многих действующих лиц. И я думаю, что в XXI веке, это не менее важно, чем создавать биороботов или запускать ракеты к Альфа-центавре».
Презентация состоится 17 февраля в 18.00 в библиотеке «Бук» по адресу: ул. Светланская, д.55.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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