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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Приморье резидент ТОР "Надеждинская" запустит завод железобетонных изделий
К сентябрю 2018 года в ТОР «Надеждинская» будет запущен завод по производству домокомплектов из железобетонных изделий. Об этом заявил во Владивостоке на итоговом заседании коллегии Минвостокразвития России генеральный директор ООО «ДНС Групп» Дмитрий Алексеев.
«Этот проект иллюстрирует возможности территорий опережающего развития. Благодаря тому, что к этому участку земли была проведена инфраструктура: дороги, электричество, мы смогли в чистом поле приступить к строительству самого современного производства железобетонных изделий. Завод активно строится. Мы планируем, что уже к ВЭФу мы сможем выпустить первую продукцию и начать ее реализовывать», - отметил Дмитрий Алексеев.
Напомним, 6 марта во Владивостоке на площадке Дальневосточного федерального университета прошло заседание итоговой коллегии Минвостокразвития России. На коллегии подвели итоги первого этапа работы по ускоренному развитию Дальнего Востока, происходившие последние 4,5 года. Для участия в коллегии во Владивосток прибыли вице-премьер - полпред Президента в ДФО Юрий Трутнев, Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, руководители институтов развития: Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Корпорации развития Дальнего Востока, Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. В коллегии принимают участие губернаторы дальневосточных регионов, члены коллегии Минвостокразвития и Общественного Совета при ведомстве, представители органов федеральной и региональной власти, депутатского корпуса и общественности.
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