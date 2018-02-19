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12 Марта 2018, 12:03 | Регион сегодня

В Приморье откроется фестиваль "День Путешественника"

Фестиваль пройдет в одном из самых туристских муниципалитетов Приморья

В поселках Славянка и Зарубино 18 марта состоится туристский праздник «День путешественника». Организованный по инициативе приморского Туристско-информационного центра при поддержке департамента туризма края, фестиваль призван привлечь в муниципалитет российских и иностранных гостей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.

Хасанский район – один из самых туристских муниципалитетов Приморья. Ежегодно в период высокого сезона эту пляжную территорию посещают сотни тысяч российских и зарубежных туристов. «День путешественника» пройдет здесь впервые и будет организован по аналогии с одноименным фестивалем, ежегодно проводимом во Владивостоке в рамках Тихоокеанского туристского форума.

Как рассказала директор приморского ТИЦ Дарья Гусева, масштабное событие включает в себя множество мероприятий, позволяющих жителям и гостям края узнать о туристском потенциале территории. Так, 18 марта на двух площадках – в поселках Славянка и Зарубино – пройдут концерты с участием местных и владивостокских творческих коллективов, будет организована ярмарка сельскохозяйственной продукции, где можно будет познакомиться с товарами приморских производителей, известные краеведы проведут занятия по истории района и края в целом. Также участниками фестиваля станут туроператоры, которые представят гостям туры и маршруты как по Хасанскому району, так и по всему краю.

По словам руководителя ТИЦ, центр намерен помочь муниципалитетам притянуть на свою территорию туристов с помощью проведения интересных событий. В течение года яркие и масштабные мероприятия пройдут по всему Приморью.

«Проведение праздников, фестивалей и выставок создает определенный имидж, который служит базой для развития туристской среды в районах края за пределами Владивостока», – подчеркнула она.

Отмечено, что у Приморского края большие перспективы развития туристской отрасли, однако не все районы имеют развитый уровень туристической инфраструктуры, поэтому организовать качественные туры не всегда просто.

«ТИЦ будет оказывать поддержку муниципалитетам в повышении туристической привлекательности, используя опыт, который специалисты приобрели, в том числе, на международных и российских туристических форумах и выставках. Мы считаем, что в первую очередь, необходимо сделать акцент на повышении уровня событийных мероприятий, потому что это хороший способ привлечь внимание к району и вызвать интерес туристов», – отметила Дарья Гусева.

В настоящий момент в крае сформирован календарь событий, куда входит более 250 мероприятий, они пройдут в течение года по всему региону. Яркие и интересные праздники – это то, что может стимулировать гостей посетить тот или иной район, поэтому нужно работать над качеством уже существующих событий и планировать проведение новых выставок и фестивалей, уверена Дарья Гусева.

Директор департамента туризма Приморского края Константин Шестаков отметил, что Туристско-информационный центр является одним из главных государственных инструментов в работе над развитием туристической отрасли в регионе, и он должен оставаться «флагманом», который направляет и помогает муниципальным образованиям продвигать их туристские ресурсы далеко за пределами края.

«В ведении департамента туризма и специалистов Российского Союза Туриндустрии остается нормативно-правовая база и вопросы стратегического характера, ТИЦ же проводит работу над повышением качества оказываемых услуг, а также рассказывает о способах продвижения и развитии туристических продуктов, в том числе и аутентичных событийных мероприятий, которыми богат регион. Я уверен, что Фестиваль лотосов, “Славянский Берег”, фестиваль удэгейской культуры и многие другие могут украсить отпуск, который наши гости проводят у нас в крае», – считает Константин Шестаков. 

Отметим, приобрести краевой статус и стать официальным мероприятием могут все муниципальные праздники и фестивали. Для этого необходимо заполнить специальную анкету из 12 вопросов, пояснить значимость и актуальность мероприятия, а также визуализировать его с помощью фото- или видеоматериалов. Скачать анкету можно на туристическом портале Приморья.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: День Путешественника  фестиваль 


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